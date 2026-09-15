哈爾濱馬拉松選手草地便溺惹議　官方承認流動廁所分布不均

9月13日，2026哈爾濱馬拉松賽事中，多名選手在路邊草坪集體小便引發爭議。有參賽選手反映，賽事當天下雨降溫且缺乏遮雨棚，多人湧入流動廁所避雨，急需排尿者被迫隨地便溺。

9月14日，黑龍江省體育局承認流動廁所分布或存在不合理，現場已安排志願者引導勸阻。



網傳影片顯示，至少十多名參賽選手先後走到草坪上，背對馬路小便。另有畫面顯示，流動廁所「男小便間」站滿大量避雨的選手。

2026哈爾濱馬拉松賽事中，多名選手在路邊草坪集體小便。（影片截圖）

2026哈爾濱馬拉松賽事當天下雨，多人湧入流動廁所避雨。（影片截圖）

《海峽都市報》報道，有參賽者透露，現場沒有足夠的遮雨棚，大批選手湧流動廁所避雨，廁所數量亦不足，加上下雨降溫刺激排尿，導致有上廁所需求的選手無法正常使用廁所，只能選擇在草坪上解決。

9月14日，黑龍江省體育局工作人員證實，當日因天冷雨大，選手比較著急，才會出現隨地便溺的情況，志願者在現場已作出勸阻與引導。同時，在比賽場地設置的流動廁所數量充足，但可能存在區域分布不合理的狀況。

2026哈爾濱馬拉松賽事中，多名選手在路邊草坪集體小便。（影片截圖）

哈爾濱馬拉松組委會及哈爾濱市體育局未就事件作出回應。

據介紹，本屆哈爾濱馬拉松是世界田聯精英標牌賽事、中國田徑協會A類認證賽事，由黑龍江省體育局、哈爾濱市人民政府主辦，市體育局、哈爾濱馬叠爾文化旅遊投資集團有限公司承辦。