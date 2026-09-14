飲北京豆汁出事？HYROX世界第一女將失禁　賽前美食打卡畫面曝光

9月12日舉行的HYROX室內體能耐力賽北京站女子精英組賽事中，世界紀錄保持者、世界排名第一的澳洲名將Joanna Wietrzyk雖以1小時01分23秒成功奪冠，但比賽過程卻爆發衛生與公平性爭議。Joanna Wietrzyk在比賽途中遭遇急性失禁，腿部與賽道器材均受沾染，事後更引發網絡對其「賽前在地飲食」的熱烈討論與猜測。



澳洲女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中大便失禁。（互聯網圖片）

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

賽前挑戰胡同美食 網傳「豆汁地雷」引發腹瀉疑雲

事件發生後，Joanna Wietrzyk的賽前行程成為輿論焦點。報導指出，Joanna Wietrzyk抵達北京後，曾參加當地的美食打卡任務，規劃體驗「喝豆汁、吹糖人、逛胡同」等地道文化，並在接受採訪時表達對北京烤鴨的喜愛。由於「豆汁」為發酵食品，風味特殊且部分外地遊客腸胃較難適應，網絡上隨即瘋傳她是因賽前嚐鮮豆汁才導致急性腸胃不適、賽中失控。

網絡上隨即瘋傳她是因賽前嚐鮮豆汁才導致急性腸胃不適、賽中失控。（Instagram@joannawietrzyk）

不過，目前並無直接的證據證實Joanna Wietrzyk在賽前確實飲用了豆汁，主辦單位與選手本人亦未針對腹瀉的具體生理原因做進一步說明。

Joanna Wietrzyk社交媒體相片集▼▼▼

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污染物覆蓋賽道挨轟雙標 賽後稱「贏就是贏」

雖然Joanna Wietrzyk在極端身體不適下展現強大意志力咬牙完賽，但排泄物沾染賽道地毯、重型雪橇與沙袋等公用器材，甚至導致後方選手打滑踩空。相比於有內地選手因喝水濺到面部即遭裁判罰時2分鐘，Joanna Wietrzyk未受任何罰時或強制叫停，讓現場公平性與公共衛生管理遭受質疑。

賽事方「HYROX中國」隨後發布緊急聲明，表示已第一時間封閉涉事區域，並將進行地毯更換與全場深度消殺。而Joanna Wietrzyk賽後在社交平台曬出打點滴的照片，並未對賽道污染致歉，僅直言「贏就是贏」（a win is a win），表示自己身體已迅速恢復。

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