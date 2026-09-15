黃仁勳台上對談突接特朗普電話　隔空駁斥AI危險論為騙局 | 有片

英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳9月14日（周一）在美國洛杉磯出席All-in Summit論壇大會，在台上與主持人對談到一半時，突然接到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）來電。黃仁勳隨後將手機對準麥克風開啟擴音，讓全場觀眾共同聽取雙方談話。特朗普在電話中極力為AI進行辯護，將AI安全隱患的擔憂斥為「騙局」。並稱自己非常支持AI的發展，表示美國必須在AI創新與發展方面戰勝中國。



美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，特朗普說，「機械人不會接管世界。AI也不會接管世界。這一切都是騙局。」他亦指出批評者「只是正中許多不希望看到這項技術發展的人的下懷。這些人可能是政治人物，也可能是中國。」

特朗普還盛讚那些在政治上不受歡迎的數據中心，稱其「非常棒」，並表示它們能讓民眾和各州變得「富裕」。他說，「這是未來20到25年裏的『石油』，其重要性遠超互聯網和AI本身。」

特朗普始終堅定支持AI的發展。他周一在社交媒體上連發數文，將有關AI的擔憂形容為一種「病態的陰謀」和「騙局」。

2025年4月30日，美國英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中握手。（Reuters）

在與黃仁勳的通話中，特朗普表示他認為黃仁勳在AI發展議題上與自己立場一致，而黃仁勳對此表示認同，稱「我們要確保美國的每個人都能在AI競賽中獲益——無論是各行各業、各類企業、各州，還是每一位民眾。」