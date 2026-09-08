英王查理斯三世重申哈里夫婦為普通公民 英媒：兩人對聲明感意外
撰文：林嘉敏
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英王查理斯三世（King Charles III）於9月7日（周一）授權致函英國高層官員，重申哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）返回英國後仍然是「普通公民」，仍不再履行王室職責、不能使用「殿下」的頭銜。有消息指哈里夫婦事先未獲相關通知，因而倍感意外。
與哈里夫婦關係密切的人士透露，團隊在當地時間7日下午1時59分左右收到信件後，回覆了一些問題，並表示希望就一些內容得以澄清，對接完後團隊於3時09分左右聯繫上正在開會的哈里王子，卻在短短十餘分鐘後得知信件已遭媒體披露。
據BBC報道，哈里夫婦的發言人周二（8日）表示，二人「對事先未收到通知感到有些意外」。
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此外，負責哈里夫婦一家英國安保安排的官方委員會，預計於本周召開會議，或將推進其多年爭取納稅人資助安保服務的法律訴求。同時，哈里王子後續也將按計劃參與多項既定慈善活動。
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