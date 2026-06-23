歐洲敲響「廣場協議」戰鼓　歐央行行長促G7正視「人民幣被低估」

歐洲領袖上週在七國集團（G7）及布魯塞爾會議期間，一眾領袖再次提到與華貿易逆易問題，乃因人民幣被低估。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）呼籲G7任何有關貨幣估值的會談都須包括中國，並敦促全球領導人正視「人民幣被低估」的問題，卻矢口否認欲對中國實施「廣場協議2.0」。



中國與歐盟的貿易逆差持續擴大，2025年貿易逆差更達3600億歐元，相當於每日約10億歐元，創下歷史新高，令歐盟如坐針氈。歐盟昔日具優勢的高端製造業商品如汽車及新能源產品，如今仍受到更便宜的中國貨威脅。

德國總理默茨（Friedrich Merz）先在19日的歐盟委員會會議上直指人民幣被低估20-30%，稱「人為壓低的貨幣匯率對那些想要改善自身經濟競爭地位的人來說是一個優勢。」他直接提出，歐洲跟中國需要一份「現代的廣場協議」去解決貨幣不平衡及貿易逆差問題。

適逢美國與加拿大、墨西哥共同舉辦世界盃（World Cup）足球賽，在2026年6月15日舉行的G7峰會上，默茨向特朗普贈送一件德國國家足球隊球衣，上面印有「特朗普47」的字樣。（Reuters）

除了默茨以外，今年2月，法國政府諮詢機構「高等戰略與規劃委員會」編制的一份報告，亦鼓吹歐洲效法《廣場協議》推動歐元對人民幣貶值20-30%。

拉加德周一（22日）在布魯塞爾一個會議上引述國際貨幣基金組織（IMF）報告指，人民幣目前被低估了15-16%。：「這完全證明了七國集團領導人之間以及與其他國家之間就過度失衡問題（包括貨幣問題）進行進一步討論的合理性，我希望未來還會繼續進行此類討論。」

但拉加德卻駁了是要透過新的「廣場協議」迫人民幣升值，指這份1985年、強迫日圓對美元升值的協議在「時代不同」的情況下達成。

2026年6月19日，比利時布魯塞爾，各領導人出席峰會後，歐盟理事會主席主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）祝賀塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）擔任歐盟輪值主席國。（Reuters）

當年美國為了解決龐大貿易赤字，與日本、英國、法國及西德共同簽署國際協，使美元對日圓及德國馬克貶值。其中，日圓兌美圓在短短兩年半內升值接近一倍。

受日圓升值影響，日本製造商難以直接從日本出口，把生產轉移至美國及其他亞洲地區，導致生產空心化局面，企業盈利下降，經濟增長放緩，也被視為日本步入「失去的三十年」的原因。

中國一直否認操縱滙率以獲得貿易優勢。《環球時報》日前發表評論文章，指今日歐洲部份政客試圖把經濟困境怪到中國頭上，卻忽略自身產業升級、市場開放、反思政策等課題。「中國不會接受以匯率為藉口進行壓迫，也不會回到大國聯手左右少數國家命運的舊時代。今天的中國不是過去的日本。」