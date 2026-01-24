加拿大總理卡尼認為全球秩序「斷裂」　歐央行長拉加德：不認同

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）等金融界領袖，不認同加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣稱全球秩序已經」斷裂「的說法。



卡尼周二（1月20日）在達沃斯世界經濟論壇（WEF）的演講中，引用古希臘學者修昔底德（Thucydides）的話說，世界正進入一個強者為所欲為，弱者逆來順受的時期，一個由大國脅迫驅動的新秩序正在形成，大國甚至放棄了遵守國際協議的偽裝。他呼籲各國接受，基於規則的全球秩序已經終結。

拉加德周五（23日）在世界經濟論壇的總結對話會上說：「我與馬克（卡尼）的看法不太一致，我不確定我們是否應該談論『斷裂』。」

圖為2026年1月23日，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表講話。（Reuters）

她說：「我認為我們應該談論替代方案，應該比過去更深入地辨識出這個秩序中的弱點、痛點、依賴性以及自主性。」

拉加德指出，從經濟和商業角度看，各國其實仍互相依靠，「我們保有這些非常強韌的聯繫，供應商有時候也佔據強勢。當我從供需角度看，我們也握有力量，我認為必須從所有方向去探討問題。」

同場的世界貿易組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）也呼應拉加德「從雜聲中辨識出真正信號」的看法，並正面看待當前局勢。

她說，儘管面對各種衝擊，這個體系仍保有一定的韌性，「全球貿易遭遇80年來最嚴重的打擊，規則被弱化，但我認為這個體系被打造得相當強韌，難被摧毀」。

伊維拉說：「我不認為我們會回到過去的狀態。但情況不會那麼糟糕，未來我們或許能有一個稍微好一點、更穩定的狀態。」

但她認為，舊秩序也不會回歸，不確定性將持續存在，各國必須投資於自身的韌性。「如果我是一個國家的領導人，我會努力增強自身和所處區域的實力，我會關注我所處的區域，然後建立韌性。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯經濟論壇發表演講，世界的舊秩序已終結，一去不返。（Reuters）

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）認為，變化是自然的，並且已經持續多年，現在是時候接受這一點了，因為衝擊將持續發生。

她引用了《綠野仙蹤》中的一句台詞說：「我們不再身處堪薩斯了」，意思是熟悉環境的舒適感已一去不復返。

沙特阿拉伯財長賈丹（Mohammed Al-Jadaan）則從中東的角度稱，對他來說，卡尼的觀點並不新。

賈丹說，沙特幾十年來實際上是在一個不同的世界秩序中求存，「西方國家現在開始感受到這個秩序，所以他才說我們都要認清，但我們早已身處這樣的環境好一陣子了」。

周三在主辦方的晚宴上，拉加德在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）發表批評歐洲的演講時中途離席，但她周五的心情顯然更為寬容。

拉加德說：「過去幾天我們聽到不少抨擊歐洲的聲音，但這無論如何都是好事，我們應該向這些『抨擊者』說聲『謝謝』，因為我認為這讓我們徹底認識到，我們必須更加專注；我們必須制定B計劃。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

