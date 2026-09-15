委內瑞拉代總統擬赴紐約出席聯合國大會　或晤特朗普

聯合國大會舉行在即，彭博9月14日引述知情人士報道，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）有意到紐約赴會，期間或舉行高級別會面，包括有可能美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤。假如成事，將是委內瑞拉與美國極速恢復正常關係的重要里程碑。



目前委內瑞拉、聯合國大會辦公室及白宮都未有回應報道，不過特朗普13日被問到會否與羅德里格斯會晤時，稱不排除這個可能。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）上週曾表示多次與羅德里格斯通話，並認為雙方有可能會面。

美國與委內瑞拉9月2日舉行簽署儀式，美國能源部長賴特（Chris Wright，左）與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，右）一同見證雙方官員簽署總值數百億美元的協議文件。(Reuters)

委內瑞拉對上一次有國家元首出席聯合國大會已是2018年9月，當時馬杜羅（Nicolás Maduro）在會上發言。馬杜羅在今年1月遭美軍帶走後，特朗普政府隨即承認羅德里格斯的地位，並放寬對委內瑞拉的制裁，加強兩國關係，包括容許美國控制大部分當地超過650億桶石油儲備。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Reuters）

美國財政部4月初將羅德里格斯剔出制裁名單，為她出訪美國移除一大障礙。當地傳媒指，委內瑞拉駐紐約大使館有翻新迹象，料為她前往當地作準備。如羅德里格斯確是訪問紐約，意味她將與被囚禁的馬杜羅身處同一城市。