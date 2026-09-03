美能源部長：中國無權對委內瑞拉新增石油收入進行任何債務索償

彭博社報道，委內瑞拉的原油產量預期將迎來顯著成長，其主要驅動力來自私人企業近期即將簽署的一系列投資與合作協議。而美國能源部長賴特（Chris Wright）則表示，中國將無權就這些新增產量帶來的收入主張任何債務索償權。



賴特於9月2日會見委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），並預計將宣布與十幾家能源公司達成的協議，其中最大的一項是與雪佛龍公司達成的協議。該公司正在大幅擴大其在委內瑞拉的業務，其中包括開發奧里諾科油田帶的兩個巨型油田。

美國與委內瑞拉9月2日舉行簽署儀式，美國能源部長賴特（Chris Wright，左）與委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，右）一同見證雙方官員簽署總值數百億美元的協議文件。(Reuters)

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府官員將爭取美國及其他地區石油公司在委內瑞拉開展業務的努力，視為限制中國和俄羅斯公司在該地區影響力的一種方式。

賴特在採訪中表示，「委內瑞拉背負着沉重的歷史債務。這些油田的開發將造福委內瑞拉人民、美國人民以及全球能源市場。」賴特亦指，目前美國正在努力幫助委內瑞拉重組其債務。

早前有消息指，委內瑞拉正認真考慮退出石油輸出國組織（OPEC），並已就此同美國進行討論。如果消息屬實，這將突顯華盛頓對委內瑞拉石油業日益增強的影響力，也可能進一步衝擊委內瑞拉60年前參與創立的OPEC。