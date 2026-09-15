Google DeepMind研究員辭職警告AI或殺死全人類　籲放慢發展速度

繼Anthropic研究員Jacob Coxon上週宣布辭職，並警告AI可能導致全人類喪生後，Google DeepMind研究工程師Bilal Chughtai亦近期辭職並公開警告，AI具有「殺死全人類」的潛在威脅，並表示人類可能快沒有時間來避免這個結果。他呼籲必須放慢AI發展的速度，以應對潛在風險。



路透社9月14日報道，Bilal Chughtai在X平台上寫道，「我最近從Google DeepMind離職，此前我在那裏從事通用人工智能（AGI）的安全與對齊研究。我真心相信AI有可能導致我們所有人喪生，而且我們避免這一結果的時間可能已經不多了。」

根據其LinkedIn資料，Chughtai在Google DeepMind 作期間曾擔任研究工程師並參與撰寫研究論文，其後於2026年7月離職。

Chughtai表示，安全駕馭AI是可能的，但這需要各方協調，「以避免人工智能公司之間這種瘋狂的競賽」。他稱，「我們需要將AI的開發速度調整到社會所能承受的水平，確保在發生極端危害之前就能應對新出現的風險。」

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

針對近期關於AI發展過快產生的擔憂，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）上週末呼籲放緩先進AI的開發步伐，這一呼籲獲得了馬斯克（Elon Musk）和OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）的罕見支持，並引發關於AI「末日論」的辯論。