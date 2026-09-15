韓國知名咖啡館命案　疑犯事先問AI「被困冰櫃會怎樣」　似有預謀

韓國京畿道坡州市近日發生一宗駭人聽聞的冷凍庫命案，一名男子涉嫌將60多歲婦女囚禁於咖啡廳冷凍庫內，導致被害人死亡。警方調查發現，疑犯從釜山租用冰櫃，長途運送400多公里至坡州，且犯案前還曾向人工智能聊天機器人詢問將人關在冷凍庫的後果，疑似早有預謀。



根據警方調查，疑犯在案發前一周親自租下該冷凍庫，並在犯案前要求被害人將手機留在原處。疑犯將被害人關進冷凍庫後，隨即用掛鎖鎖上出口，接著向人工智能聊天機器人詢問，如果把人關在冷凍庫裏會發生甚麼事。

韓國坡州一間知名咖啡店爆命案。（YouTube@sbsnews8）

疑犯將被害人關進冷凍庫後還問AI「會發生甚麼」：

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警方推測，疑犯涉嫌偽造假禮券出售，因遭被害人識破，擔心犯行曝光，才將婦人誘騙進冷凍庫。現場發現面額總值500億韓元的商品券，據悉也是由疑犯親自訂製。警方目前仍在調查疑犯是否因企圖使用假商品券進行交易而遭人識破，進而犯下這宗案件的可能性。至於疑犯是否一開始就有殺人動機，已成為全案偵查重點。

疑犯涉嫌偽造假禮券出售，因遭被害人識破，擔心犯行曝光，才將婦人誘騙進冷凍庫。（YouTube@sbsnews8）

近期韓國發生多宗重大社會案件，其中濟州島警察吃案醜聞更是掀起軒然大波。外界原本擔心會重創觀光產業，但8月造訪濟州島的遊客仍有746.4萬人，比去年同期增加5.6萬人，其中外國人佔比24%，也比去年多2.5個百分點，顯示影響有限。

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