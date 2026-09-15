也門胡塞武裝續襲沙特13傷　美媒：沙特向英美求援　英國考慮協助

伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）再向沙特阿拉伯（Saudi Arabia）發動攻擊，沙特3個城市遇襲共13人受傷。據美媒引述消息報道，沙特向美國、英國求援，英方正考慮施予援手，已同意派遣軍事顧問前往沙特，美國則未回應是否提供更多援助。



2026年9月8日的衛星圖片顯示，沙特阿拉伯南部城市Abha Bulk的沙特阿美（Saudi Aramco）石油設施，在遭到也門胡塞武裝（Houthis）襲擊後冒出濃煙。 （PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS ）

沙特方面指，也門胡塞武裝9月14日向沙特城市海米斯穆沙伊特（Khamis Mushait）、艾卜哈（Abha）、塔伊夫（Taif）發動導彈及無人機襲擊，造成13人受傷，7間房屋及2部汽車損毀。

彭博社（Bloomberg）14日引述知情人士報道，沙特向英國貝安德（Andy Burnham）政府求助，希望對方提供外交及軍事支援，包括冀英方給予行動支持，協助沙特軍隊擊退胡塞向曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）發起的南下攻勢，以及協助防禦胡塞針對沙特境內石油基礎設施的攻擊。

2026年7月24日，英國倫敦，圖爲英國新任首相貝安德接受BBC訪問。（Reuters）

報道指英國首相貝安德正在考慮中，已同意派遣軍事顧問前往沙特，有英方官員向首相指，若胡塞武裝控制曼德海峽，將對國際航運產生災難影響，導致油價上升，但目前仍未知貝安德會否批准施援。英國政府發言人僅稱，英國將與合作夥伴一同維護地區穩定，拒絕透露具體情況。

彭博社又指沙特也有要求美國提供更多支援，但美方並未表示會否提供額外援助。

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz，右方紅圈）基本關閉，曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait，左方紅圈）也面臨危機，外界憂慮進一步打擊全球石油供應（Anadolu via Getty Images）

也門胡塞武裝自9月發起攻勢，掌控紅海沿岸戰略港口，加大控制曼德海峽航道，並指禁止沙特油輪通過曼德海峽。除了沙特指責胡塞施襲外，胡塞武裝9月13日也批評沙特出動F-15戰機，對也門6省發動58次空襲，譴責是「侵略」。