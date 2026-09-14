胡塞武裝：沙特出動F-15戰機一日空襲也門58次　侵略國家和人民

胡塞武裝（Houthis）9月13日表示，沙特阿拉伯在過去24小時內，出動F-15戰機，對也門6省發動58次空襲，並譴責這是「侵略」。而在當天早些時候，胡塞武裝以無人機與導彈突襲沙特南部軍事基地，造成設施受損與人員傷勢，並多次觸發沙國防空警報。



胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Sarea）表示，空襲波及也門大部分地區，包括西南部塔伊茲省（Taiz）、南部拉赫季省（Lahij）、北部焦夫省（Al-Jawf）和薩達省（Saada）、西北部哈傑省（Hajjah）以及中部貝達省（Bayda）。

薩雷亞又指，胡塞襲擊沙特的目標是「武器庫和指揮控制中心，這些機構正在管理針對我們國家和人民的侵略」。

2026年9月12日，也門一處不明地點，煙霧升起。（Reuters）

美媒報道稱，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）上週兩次致電美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），要求對胡塞武裝發動襲擊，但遭到拒絕。

據新華社報道，胡塞武裝自9月發起攻勢，已攻佔也門西部約5400平方公里土地，掌控紅海沿岸戰略港口，牢牢把控曼德海峽航道，同時對沙特阿拉伯地實施海上禁運。

也門政府通報，近一個月的內戰，導致政府軍傷亡約2000人、胡塞武裝逾1000人死亡、數千人受傷。