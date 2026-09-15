伊朗戰爭胡塞入場・二｜封海峽或打沙特：胡塞的邏輯是什麼？
9月以來的也門局勢升級，展演了沙特與胡塞的劇烈角力。
原本，胡塞是2月伊朗戰爭爆發以來，最為低調的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）板塊，雖然比起解散統治實體的加沙哈馬斯、已經變天的敘利亞更加活躍，卻遠遠不及直面以色列北境的黎巴嫩真主黨、持續襲擊海灣的伊拉克親伊朗民兵。
可是一切在7月13日發生了變化：沙特忽然以「自伊朗返航班機可能運輸軍火」為由，策動轟炸也門的薩那機場，結果打開了新戰線的潘多拉之盒：胡塞直接推翻2022年簽署的停火協議，開始反覆攻擊沙特的煉油廠、各式設施，並且宣布對沙特「封鎖曼德海峽」，也就是對於沙特船舶、進出沙特港口的船舶發出威脅，導致不少航商為求避險繞道好望角。
隨後，沙特選擇強化集體安全嚇阻，包括在7月籌組多國海上防禦聯盟，以及在8月7日與巴基斯坦、土耳其簽署《麥加共同防禦協定》，宣稱「攻擊一國等於攻擊三國」。
不過從後續發展來看，胡塞並沒有被完全嚇阻，而是在沉寂一段時間後，於9月發起了新地面攻勢，不僅成功佔領摩卡（Mokha）等紅海沿岸重鎮，還擴及了佩里姆（Perim）等海上戰略島嶼，並且持續向南推進。這就導致支持也門政府的沙特極度焦慮，開始對胡塞進行多輪空襲，並且協助政府軍發動反攻。
顯然，沙特與胡塞的角力已經來到7月以來的新高點，不過各方當前似乎還留有一定餘地。例如伊朗革命衛隊雖然暗中支持胡塞的當前攻勢，政府本身卻似乎不想遭到海灣各國圍攻，因此總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）特別在13日受訪時「公開切割」，稱胡塞有自身議程，德黑蘭並未與沙特交戰，也未對也門局勢有任何介入。
無獨有偶，美國也據報在沙特多次請求支援下，僅是選擇派遣軍事顧問前來協助，而沒有真正拍板空襲，這背後或許是與胡塞達成了私下共識：以美國的不介入，換取胡塞實踐自己宣稱的「不封鎖曼德海峽」承諾。
不過即便美伊表面都展現了一定克制，局勢的緊張似乎還是無可避免。原本預計在14日舉辦的海灣各國與伊朗的海峽會談，已經因為也門戰火宣告取消；胡塞雖然並未封鎖曼德海峽，卻持續打擊沙特民用設施與軍事基地。可以這麼說，作為伊朗戰爭支線的也門衝突，即便「悶燒」也足以牽動大局。至於未來會否走向全面「炸裂」，胡塞動態顯然會是一大關鍵。
胡塞的「低調基因」何來？
其實回顧伊朗戰爭的一路走來，胡塞動態也就如前所述，基本上從2月到7月低調不已，僅在象徵意義上維持「抵抗軸心」的成員身分，並且主打兩種策略路線。
首先是刻意拖延參戰。早在3月伊朗戰爭爆發初期，革命衛隊就已在干擾霍爾木茲海峽之餘，反覆要求胡塞協同作戰，不論是打擊海灣各國、以色列，又或是封鎖曼德海峽來對各方進一步施壓。可是從後續發展來看，胡塞的行動相當有限，往往是在「被伊朗壓力逼急」的情況下，才反覆表態即將參戰，卻又同時強調各種前提條件，顯然是在為自己的缺乏動作尋找掩護。
再來是避免開闢高風險戰線。如果將時間段聚焦在7月以前，其實也就是避免襲擊紅海航運、打擊海灣國家基地或能源基礎設施。因此，在7月局勢升溫前，胡塞的所謂「參戰」舉措，也就僅僅是對以色列進行了零星的小規模導彈和無人機攻擊。從現實來看，這些攻擊雖然具有象徵意義，卻是軍事規模有限，而且受到距離和以色列防空系統效能的牽制，整體聊勝於無。
而這種宣傳與行動的巨大溫差，持續構成了胡塞的戰爭第一階段生存策略：既在姿態上支持伊朗，又在實際上避免了美國、以色列的毀滅性報復，同時維護了國內利益與區域關係。整體來看，其實也就是從過去的公開非對稱威懾，轉向了明顯的有限威懾，意即有選擇地使用武力，避免引發事態升級。
而這背後當然牽動過去的「紅海危機」經驗。2023年加沙戰爭爆發後，胡塞曾以「抵抗軸心」成員身分協同作戰，也就是在對以色列發射導彈之餘，也持續引爆干擾曼德海峽的紅海危機。結果，美以聯軍因此在2024年、2025年對胡塞發動大規模空襲，削弱其軍事基礎設施、降低其作戰能力，最終導致胡塞不改不改變行為模式，從持續不斷的襲擊轉變為有計劃、低風險的打擊。當然，這不意味胡塞軍事能力的流失，卻至少能夠說明部署方式、行動力度的再調整。
此外，美以轟炸與強化制裁打擊，也同樣會限縮胡塞的行動空間。關鍵在於，從本質上來說，胡塞的軍事行動是複雜的經濟和戰略決策的結果，因為即便胡塞能夠抵禦軍事進攻、頑強存活，其所控制區域的經濟結構卻是相當脆弱，部分依賴有限貿易、石油走私、工資轉移和匯款，並且受到制裁、基礎設施破壞和收入下降的重創。這就意味著，任何毫無準備的重大升級，其實都可能觸發內部的崩潰風險。
而這就會連動胡塞與沙特的複雜關係。表面來看，雙方因為伊朗與海灣、美以的代理衝突而勢不兩立，但回顧2022年的沙特與胡塞停火協議，沙特既是胡塞對手、也是間接支持來源，因為停火協議規範了沙特必須給付胡塞控制區內的部分工資，更要為其經濟穩定提供保障。這就導致胡塞在進行任何重大升級前，都必須考量是否破壞與沙特的關係。
顯然，以上種種不僅導致2025年胡塞與美國自行簽署停火協議、結束紅海危機，也解釋了伊朗戰爭爆發後至7月，胡塞何以持續低調、避免入局。
始終在影響力與生存間求取平衡
不過從7月至9月的局勢升溫來看，胡塞顯然在沉寂過後後發動了反撲。但這未必意味胡塞的避險思維轉變，而是更可能體現了既定戰略與環境變化的新互動。
如前所述，胡塞雖擁有作戰能力、鏖戰意志，卻還是在加沙戰爭後期、伊朗戰爭前期選擇克制而非全面交戰。這種「有限升級」策略其實根植於軍事、經濟和戰略考量，目的是獲取一定政治利益，但避免滑向全面對抗，其實也就是既不封鎖紅海，也盡量避免攻擊沙特等海灣國家，持續在影響力與生存之間取得平衡。
這就意味著，如果胡塞希望在不付出全面升級代價的情況下，確立自身的內外政治地位，那麼出於對成本效益的細緻考慮、對自身關係和聯盟互動的精心管理，包括在一定程度上保持獨立對伊朗的獨立性，又維持自身的區域影響力、強化國內統治的正當性，胡塞必然只能在一個前提下升級衝突，那就是連胡塞自己都認為，這次升級能夠提升自身政治影響力，而且不會威脅、甚至有助內部穩定和自身生存。
顯然，7月到9月的變局似乎促成了這種認知成形。起初，胡塞或許是出於防禦與嚇阻考量，在7月沙特策動轟炸葉門機場後，開始了對沙特的設施打擊，並一度恢復對紅海船舶的零星攻擊，不過後續隨著沙特出台各種集體安全嚇阻機制，胡塞又轉趨低調；
如今9月攻勢或許最初來自伊朗為求鞏固談判地位，所以大力挹注與派員參與，可是過程當中也門政府軍的兵敗如山倒，恐怕也讓胡塞看到了爭取槓桿的可能，同時體認了《麥加共同防禦協定》的脆弱本質，所以竭力要打出一番新局面，藉此來向沙特反向要價，爭取更多經濟紅利，包括薪資給付與戰爭賠償。
因此，胡塞的「有限升級」邏輯其實還是沒有改變，只是局勢變換迫使其不斷「滾動式調整」。這也解釋了，為何即便胡塞當下反覆打擊沙特設施，卻還是不敢貿然恢復對於紅海的干擾。
回顧過去加沙戰爭期間，胡塞其實對紅海採取了非對稱的威懾模式，也就是依靠低成本導彈和無人機，持續威脅貿易與能源流動，來獲取不成比例的戰略槓桿。但在伊朗戰爭期間，胡塞對於紅海的干擾力道卻是始終克制，即便7月局勢升溫後，胡塞一度恢復對紅海船舶的零星打擊，卻也遠未達到過去紅海危機的程度，當前更是在攻佔紅海沿岸、引發能源市場恐慌後宣稱：只會針對沙特船舶，不會影響海峽整體通航。
可以這麼說，在當前的戰爭情境下，紅海危機已經不是胡塞的日常戰術施壓工具，而是某種近似殺手鐧的最後威懾手段，因為這招一旦使用，將有極大可能招致美國、以色列的聯手轟炸，為胡塞帶來更高的生存風險。換句話說，當前圍繞紅海危機的「有所為有所不為」，其實還是反應胡塞的既定考量：始終要在影響力與生存之間求取平衡，克制並不意味放棄使用武力，而是反映了對於武力限制的深刻認知。
當然，理論上來說，封鎖曼德海峽還是胡塞的未來選項之一，也是市場之所以恐慌的現實根源。只是回顧從加沙戰爭後期到伊朗戰爭前期的種種發展，胡塞的有限參與始終來自理性務實的生存計算，因此在新戰略環境變化衝擊既有思維前，或許短期之內的胡塞動態，都還會是權衡軍事報復、考量經濟後果以及衡量國內穩定的各種盤算下，選擇更加與沙特反覆交火、在也門進行版圖的代理博弈，而不是強勢重現紅海危機，引發美國與以色列的新一波打擊。