胡塞戳破了沙特的麥加協議：金錢買不來安全 結盟等不到援兵
9月13日，胡塞武裝稱沙特阿拉伯在過去24小時內對其發動了58次空襲，胡塞則向沙特南部軍事基地及能源設施發射彈道導彈和無人機回擊。之前9月3日，胡塞武裝從三路對紅海戰略要地發起大規模進攻。到9月10日至11日，胡塞武裝閃電攻佔紅海港口城市穆哈（摩卡）及曼德海峽核心的邁雲島（丕林島），完全控制也門西部海岸和曼德海峽。
在伊朗阻斷霍爾木茲海峽的情況下，胡塞武裝對曼德海峽的控制將對地區局勢產生巨大影響。首當其衝的就是沙特。胡塞武裝之所以發起進攻，源於今年7月沙特襲擊胡塞武裝控制的薩那機場。這是2022年也門停火協議四年多來再燃戰火的起點。胡塞武裝目前並沒有全面封鎖曼德海峽，只禁止沙特的油輪通過曼德海峽，對沙特展開殘酷報復。
美以今年2月末襲擊伊朗以來，沙特受到重創，首先是海峽封鎖，能源出口受阻。伊朗阻斷霍爾木茲海峽後，沙特將石油出口轉向紅海通道，但是現在胡塞武裝又封堵了紅海一線。
其次，沙特的安全受到嚴重挑戰。以往沙特依賴的安全模式正在破產。沙特和美國是軍事盟友的關係，長期以來，美國駐軍沙特，是沙特安全的重要保障。沙特和美國的石油美元合作模式中，美國通過對沙特軍售，並駐軍的方式提供安全支撐，沙特則支持用美元結算石油貿易，支撐美元的全球霸權體系。
但美以同伊朗開戰以來，伊朗毫不客氣地打擊沙特等國的美國軍事基地。伊朗放出的威脅是伊朗石油如果不能出口，將襲擊地區的石油設施，所有國家都別想出口石油。伊朗戰爭讓沙特明白，美國提供的不一定是安全保障，還有可能是安全隱患。
現如今沙特和胡塞武裝的戰事，美國實際上公開將沙特拋棄了。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）9月10日一天內兩次致電白宮，請求美軍空襲胡塞武裝，卻遭美國總統特朗普（Donald Trump）直接拒絕。
胡塞武裝和沙特之間的互相攻擊起源於今年7月。2026年7月13日，胡塞武裝高級代表團參加完伊朗前最高領袖哈梅內伊葬禮後，堅持乘坐伊朗馬漢航空客機直飛胡塞武裝控制的薩那機場，拒絕也門政府提出的換乘也門航空包機並接受監督的替代方案。沙特支持的也門政府軍隨即空襲薩那國際機場跑道，阻止該航班降落，打破了自2022年3月以來維持四年多的非正式停火。胡塞武裝將空襲歸咎於沙特，當晚即向沙特艾卜哈國際機場發射彈道導彈和無人機進行報復，停火協議正式破裂。
空襲發生前三天，也就是7月10日沙特王儲專門致電特朗普，明確告知打擊計劃並尋求美方支持，特朗普當場拍板同意。沙特在伊朗戰爭仍在進行時對胡塞武裝動手，是向美國明確「選邊站隊」。但如今在胡塞武裝的猛烈攻勢下，面對沙特的求援，美國卻拒絕了。這是典型的關鍵時刻放棄盟友。如果沒有事先獲得特朗普的背書，沙特不可能貿然對胡塞武裝發動襲擊。
深陷伊朗戰爭泥潭的特朗普政府，面臨軍火短缺以及國內選舉的壓力，根本無力支援沙特。美國在中東對盟友們許下的安全承諾，正在變成一句空話。
如果說沙特在美國那裏碰的是硬釘子，在巴基斯坦這裏碰的則是軟釘子。沙特對美國不能提供安全保障，不是沒有心理預期。沙特、土耳其、巴基斯坦2026年8月簽署《麥加共同防務協議》，這是伊朗戰爭依賴後，沙特重新尋找的解決自身安全困局的方案。
該協議規定，對巴基斯坦、土耳其和沙特任何一國的武裝攻擊，都會被視為對三國全體的攻擊。然而胡塞武裝戳破了麥加共同防務協議的協防美夢。
該協議簽署後的8月7日，胡塞武裝攻擊了吉贊煉油廠。一周後，又兩次用無人機襲擊吉贊、奈季蘭的阿美石油設施。9月8日胡塞武裝發動空襲沙特造成73人傷亡。但這些襲擊行為並沒有觸發麥加協議。
麥加協議難道不是軍事同盟條約嗎？即便是不提麥加協議。沙特和巴基斯坦2025年9月也曾簽署《戰略共同防禦協定》，該協議同樣具有強烈的軍事同盟性質，其核心條款規定：「第三方針對兩國任何一國的攻擊，將被視為對兩國的共同侵略」。
但是巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）表態稱，協議「不是一項侵略性協議」，三國不會擅自攻擊其他國家，巴基斯坦的軍事行動「僅限於保衛沙特領土，不會在外國領土參與作戰」。這等於明確排除了進入也門作戰的可能。
9月10日巴基斯坦外交部發言人薩賈德被記者直接追問「如何履行《麥加共同防務協議》」時，回應稱「目前沒有關於軍事反應的討論」，「當時機到來時將根據協議採取行動」。多方分析認為，這種「等時機成熟」的表態，實際上就是對沙特要求立刻派兵請求的明確拒絕。
巴基斯坦沒有明確拒絕沙特，但為協防沙特制定了層層遞進的前提條件。麥加協議的另一方土耳其，除了口頭譴責胡塞武裝，同樣沒有協防沙特的動作。
巴基斯坦是穆斯林國家中唯一有核武器的國家，可以提供安全保障，唯一的短板是經濟脆弱，長期面臨嚴峻的外債壓力。沙特財大氣粗，2026年4月沙特為巴基斯坦展期50億美元央行存款並追加30億美元新存款。沙特和美國的軍事合作，是通過購買美國武器來維持的。到了巴基斯坦這裏，沙特同樣祭出了金錢大棒，希望可以交換巴基斯坦的軍事力量。
事實是，沙特不僅沒能從美國那裏買了安全，從巴基斯坦這裏也沒有買來安全。所謂的盟友，在關鍵時刻，並不是可以提供助力的。
真正的國防安全自主並不是會一蹴而就的。沙特不僅要反思為什麼沒有買來安全，沒有通過結盟獲得安全。更重要的是，要看到為什麼胡塞武裝的進攻如此順利？美軍為什麼在和伊朗的互相空襲中佔不到便宜？全副美式裝備的沙特為什麼沒能打得過胡塞武裝？
道理都是一樣的。在中東，現代非對稱力量正在改寫戰爭規則。
相對廉價的導彈、無人機，消耗的是動輒造價上百美元的攔截彈。先進的F-15機群和無人機根本不在一個參戰性價比層次上。傳統軍事優勢在分散化、地下化、游擊化的戰術面前大打折扣。勝負不是由裝備是否精良決定的，誰的戰略耐心更持久、誰的本土根基更深厚才是最重要的。