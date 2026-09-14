胡塞戳破了沙特的麥加協議：金錢買不來安全　結盟等不到援兵

9月13日，胡塞武裝稱沙特阿拉伯在過去24小時內對其發動了58次空襲，胡塞則向沙特南部軍事基地及能源設施發射彈道導彈和無人機回擊。之前9月3日，胡塞武裝從三路對紅海戰略要地發起大規模進攻。到9月10日至11日，胡塞武裝閃電攻佔紅海港口城市穆哈（摩卡）及曼德海峽核心的邁雲島（丕林島），完全控制也門西部海岸和曼德海峽。

在伊朗阻斷霍爾木茲海峽的情況下，胡塞武裝對曼德海峽的控制將對地區局勢產生巨大影響。首當其衝的就是沙特。胡塞武裝之所以發起進攻，源於今年7月沙特襲擊胡塞武裝控制的薩那機場。這是2022年也門停火協議四年多來再燃戰火的起點。胡塞武裝目前並沒有全面封鎖曼德海峽，只禁止沙特的油輪通過曼德海峽，對沙特展開殘酷報復。

美以今年2月末襲擊伊朗以來，沙特受到重創，首先是海峽封鎖，能源出口受阻。伊朗阻斷霍爾木茲海峽後，沙特將石油出口轉向紅海通道，但是現在胡塞武裝又封堵了紅海一線。

2026年9月10日，胡塞武裝（Houthi）的戰士在也門（Yemen）海斯安全局大樓前慶祝。（Reuters）

其次，沙特的安全受到嚴重挑戰。以往沙特依賴的安全模式正在破產。沙特和美國是軍事盟友的關係，長期以來，美國駐軍沙特，是沙特安全的重要保障。沙特和美國的石油美元合作模式中，美國通過對沙特軍售，並駐軍的方式提供安全支撐，沙特則支持用美元結算石油貿易，支撐美元的全球霸權體系。

但美以同伊朗開戰以來，伊朗毫不客氣地打擊沙特等國的美國軍事基地。伊朗放出的威脅是伊朗石油如果不能出口，將襲擊地區的石油設施，所有國家都別想出口石油。伊朗戰爭讓沙特明白，美國提供的不一定是安全保障，還有可能是安全隱患。

現如今沙特和胡塞武裝的戰事，美國實際上公開將沙特拋棄了。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）9月10日一天內兩次致電白宮，請求美軍空襲胡塞武裝，卻遭美國總統特朗普（Donald Trump）直接拒絕。

2026年9月8日的衛星圖片顯示，沙特阿拉伯南部城市Abha Bulk的沙特阿美（Saudi Aramco）石油設施，在遭到也門胡塞武裝（Houthis）襲擊後冒出濃煙。 （PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS ）

胡塞武裝和沙特之間的互相攻擊起源於今年7月。2026年7月13日，胡塞武裝高級代表團參加完伊朗前最高領袖哈梅內伊葬禮後，堅持乘坐伊朗馬漢航空客機直飛胡塞武裝控制的薩那機場，拒絕也門政府提出的換乘也門航空包機並接受監督的替代方案。沙特支持的也門政府軍隨即空襲薩那國際機場跑道，阻止該航班降落，打破了自2022年3月以來維持四年多的非正式停火。胡塞武裝將空襲歸咎於沙特，當晚即向沙特艾卜哈國際機場發射彈道導彈和無人機進行報復，停火協議正式破裂。

空襲發生前三天，也就是7月10日沙特王儲專門致電特朗普，明確告知打擊計劃並尋求美方支持，特朗普當場拍板同意。沙特在伊朗戰爭仍在進行時對胡塞武裝動手，是向美國明確「選邊站隊」。但如今在胡塞武裝的猛烈攻勢下，面對沙特的求援，美國卻拒絕了。這是典型的關鍵時刻放棄盟友。如果沒有事先獲得特朗普的背書，沙特不可能貿然對胡塞武裝發動襲擊。

深陷伊朗戰爭泥潭的特朗普政府，面臨軍火短缺以及國內選舉的壓力，根本無力支援沙特。美國在中東對盟友們許下的安全承諾，正在變成一句空話。

2026年9月9日，沙特支持的也門政府軍成員正在與伊朗支持的也門胡塞武裝發生衝突，並用坦克開火。（Reuters）

如果說沙特在美國那裏碰的是硬釘子，在巴基斯坦這裏碰的則是軟釘子。沙特對美國不能提供安全保障，不是沒有心理預期。沙特、土耳其、巴基斯坦2026年8月簽署《麥加共同防務協議》，這是伊朗戰爭依賴後，沙特重新尋找的解決自身安全困局的方案。

該協議規定，對巴基斯坦、土耳其和沙特任何一國的武裝攻擊，都會被視為對三國全體的攻擊。然而胡塞武裝戳破了麥加共同防務協議的協防美夢。

該協議簽署後的8月7日，胡塞武裝攻擊了吉贊煉油廠。一周後，又兩次用無人機襲擊吉贊、奈季蘭的阿美石油設施。9月8日胡塞武裝發動空襲沙特造成73人傷亡。但這些襲擊行為並沒有觸發麥加協議。

8月7日，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）、沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲謝裏夫（Shahbaz Sharif）在麥加簽署聯合國防協議後合影。(Reuters)

麥加協議難道不是軍事同盟條約嗎？即便是不提麥加協議。沙特和巴基斯坦2025年9月也曾簽署《戰略共同防禦協定》，該協議同樣具有強烈的軍事同盟性質，其核心條款規定：「第三方針對兩國任何一國的攻擊，將被視為對兩國的共同侵略」。

但是巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）表態稱，協議「不是一項侵略性協議」，三國不會擅自攻擊其他國家，巴基斯坦的軍事行動「僅限於保衛沙特領土，不會在外國領土參與作戰」。這等於明確排除了進入也門作戰的可能。

9月10日巴基斯坦外交部發言人薩賈德被記者直接追問「如何履行《麥加共同防務協議》」時，回應稱「目前沒有關於軍事反應的討論」，「當時機到來時將根據協議採取行動」。多方分析認為，這種「等時機成熟」的表態，實際上就是對沙特要求立刻派兵請求的明確拒絕。

2026年9月4日，美國新澤西州，總統特朗普（Donald Trump）在摩里斯鎮市政機場走下空軍一號後豎起大拇指。（Reuters）

巴基斯坦沒有明確拒絕沙特，但為協防沙特制定了層層遞進的前提條件。麥加協議的另一方土耳其，除了口頭譴責胡塞武裝，同樣沒有協防沙特的動作。

巴基斯坦是穆斯林國家中唯一有核武器的國家，可以提供安全保障，唯一的短板是經濟脆弱，長期面臨嚴峻的外債壓力。沙特財大氣粗，2026年4月沙特為巴基斯坦展期50億美元央行存款並追加30億美元新存款。沙特和美國的軍事合作，是通過購買美國武器來維持的。到了巴基斯坦這裏，沙特同樣祭出了金錢大棒，希望可以交換巴基斯坦的軍事力量。

事實是，沙特不僅沒能從美國那裏買了安全，從巴基斯坦這裏也沒有買來安全。所謂的盟友，在關鍵時刻，並不是可以提供助力的。

2026年9月9日，沙特支持的也門政府軍成員正在與伊朗支持的也門胡塞武裝發生衝突，並用坦克開火。（Reuters）

真正的國防安全自主並不是會一蹴而就的。沙特不僅要反思為什麼沒有買來安全，沒有通過結盟獲得安全。更重要的是，要看到為什麼胡塞武裝的進攻如此順利？美軍為什麼在和伊朗的互相空襲中佔不到便宜？全副美式裝備的沙特為什麼沒能打得過胡塞武裝？

道理都是一樣的。在中東，現代非對稱力量正在改寫戰爭規則。

相對廉價的導彈、無人機，消耗的是動輒造價上百美元的攔截彈。先進的F-15機群和無人機根本不在一個參戰性價比層次上。傳統軍事優勢在分散化、地下化、游擊化的戰術面前大打折扣。勝負不是由裝備是否精良決定的，誰的戰略耐心更持久、誰的本土根基更深厚才是最重要的。