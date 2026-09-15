美特使與白羅斯總統時隔半年恢復會談　促釋放政治犯換取放寬制裁

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使科爾（John Coale）9月15日與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行時隔六個月的會談，敦促白羅斯釋放更多政治犯，以換取美國放寬制裁。



白羅斯人權組織「維亞斯納」（Viasna）指，白羅斯仍關押逾900名政治犯。盧卡申科否認相關指控，將在押人員定義為違法者。

2026年9月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使科爾（John Coale）與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行時隔六個月的會談。（Reuters）

科爾去年與盧卡申科談判已促成數百名囚犯獲釋、美方放寬部分制裁。分析人士指，盧卡申科不滿美方單方面鬆綁，而歐盟未同步跟進，擬提高釋放囚犯的條件；又指他上週要求美方協助解凍遭花旗銀行凍結的4300餘萬美元款項。

「維亞斯納」創始人比亞雅斯基（Ales Bialiatski）直言，該交易僅為短期利益交換，無法改變當地打壓異見人士現狀，白羅斯仍不斷抓捕新囚犯填補釋放人數，人權壓制並未停歇。