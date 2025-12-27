路透社：美研究員確認俄羅斯導彈具體地點 部署白羅斯可攜帶核武
撰文：官祿倡
出版：更新：
路透社引述兩名美國研究人員對衛星圖像的分析，發現俄羅斯很大可能在白羅斯東部一個前空軍基地，部署可攜帶核彈頭的新型超音速彈道導彈。
報道指，美國米德爾伯里國際研究所（Middlebury Institute of International Studies）研究員Jeffrey Lewis和美國非營利研究機構CNA的艾佛列斯（Decker Eveleth）表示，根據商業衛星公司Planet Labs提供的圖像，他們有九成把握確認俄羅斯研製的「榛樹（Oreshnik）」導彈系統的移動發射車部署在一個前空軍基地，而該基地位於白羅斯首都明斯克以東約307公里，距離莫斯科西南約478公里。
研究人員強調這些圖像顯示出與俄羅斯戰略導彈基地一致的特徵。報道引述一名要求匿名的知情人士說，兩名研究員的評估與美國情報部門的調查結果大體一致。
俄羅斯總統普京曾明確表示計劃在白羅斯部署射程約5500公里的「榛樹」導彈系統，但具體部署地點此前未報道過。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）18日也表示，白羅斯已在境內部署俄羅斯研製的「榛樹」導彈系統，並已進入戰備狀態。
報道分析，「榛樹」導彈的部署將突顯克里姆林宮日益依賴核武器威脅，以阻止北約成員國向烏克蘭提供能夠深入打擊俄羅斯境內的武器。
報道指俄羅斯駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。白羅斯大使館拒絕對報道置評。美國白宮尚未對報道作出回應，中央情報局（CIA）拒絕對報道置評。白羅斯國防部長赫列寧日前說：「奧列什尼克導彈防禦系統的部署不會改變歐洲的力量平衡，而是我們對西方『侵略行動』的回應。」
