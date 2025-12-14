美國解除對白羅斯鉀肥制裁 討論關係正常化

美國將解除對白羅斯鉀肥的制裁，雙方關係逐步回暖。



綜合路透社和新華社報道，正在明斯克訪問的美國總統白羅斯問題特使科爾（John Coale），星期六（12月13日）與白羅斯總統盧卡申科會晤後對記者表示，雙方討論了俄烏衝突和委內瑞拉等問題，還談到如何推進美白關係和解，最終實現關係正常化的目標。

他稱雙方進行了「非常好的對話」，會談「富有成效」。

正在明斯克訪問的美國總統白羅斯問題特使科爾（John Coale）2025年12月13日與白羅斯總統盧卡申科會晤。（Reuters）

科爾說，按照美國總統特朗普的指示，美國將解除對白羅斯鉀肥（potash）的制裁。隨着未來兩國關係正常化，將有越來越多制裁被解除，希望未來能完全取消對白羅斯制裁。

在西方採取限制措施阻斷白羅斯的出口前，鉀肥曾是這個親俄羅斯國家外匯收入的主要來源。

白羅斯總統新聞局隨後發佈消息說，因美國取消對白羅斯鉀肥領域制裁，應特朗普要求並作為與美國協議的一部分，盧卡申科決定赦免123名來自不同國家的在白羅斯犯有間諜罪、恐怖主義罪、極端主義罪等的在押人員。

另據白羅斯總統網消息，盧卡申科12日至13日同科爾舉行了閉門會談。盧卡申科在會談開始時說，他對特朗普「最近的舉措」表示「非常欣賞」。

白羅斯國家通訊社9日報道，盧卡申科當天在白羅斯安全理事會會議上指出，白方對烏克蘭問題談判表示歡迎，並且強調特朗普在烏克蘭和平進程中發揮積極作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

