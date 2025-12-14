烏克蘭接收白羅斯釋放114囚犯　澤連斯基與獲釋反對派領袖通話

白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）12月13日與美國達協議，白羅斯赦免及釋放123名囚犯，包括2022年諾貝爾和平獎得主比亞雅斯基（Ales Bialiatski）、反對派領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova，又名Maria Kalesnikava）等，美國則會解除對白羅斯鉀鹽（potash）的制裁。烏克蘭戰俘協調中心表示，白羅斯已向烏方移交114名人員，包括烏克蘭和白羅斯公民。



路透社引述消息人士指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在列斯尼科娃獲釋後與她進行通話，不過目前未知二人交談細節。

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）帶領團隊接收白羅斯釋放人員，烏克蘭戰俘協調中心指獲釋人員將獲得醫護照顧，並按照白羅斯人員意願將他們送往波蘭或立陶宛。