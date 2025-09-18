與以色列官員激辯加沙問題　中國學者閻學通斥以軍濫殺無辜｜有片

第十二屆北京香山論壇9月17日召開，一段中國知名國際關係學者閻學通與以色列官員就加沙問題即場激烈辯論的片段在網絡熱傳，閻學通強調以軍自傷害巴勒斯坦平民時就已喪失動武正當性，並指應將槍口瞄準恐怖分子而非婦孺。



據澎湃新聞指，該名以方官員名為Elad Shoshan。他在交談中稱，加沙戰事的原因在於有恐怖組織哈馬斯在突襲以色列後仍扣押其人質，並請教閻學通：「你關於與聯合國合作的建議，對於國家之間的關係很明智，但我們該拿恐怖組織怎麼辦？」

閻學通回應稱，以軍應瞄準恐怖分子而非孩童和婦女，「當他們朝婦孺射擊時，就喪失了採取行動的正當理由」，還舉例說明：「比如有人搶銀行，他們以銀行職員和顧客作人質，你是警察，不殺掉職員和顧客很難抓到劫匪，你們怎麼做？先殺掉職員和顧客嗎？」

以方官員則反駁稱「我們已經盡可能不去傷害平民」，閻學通直接指：「你們（以軍）殺害將近7萬名平民，他們（平民）不是恐怖分子」，並在以方官員微微搖頭時強調國際社會對加沙行動自有判斷，事實不由以方決定，還在以方官員反問如何解決恐怖組織的問題時給出答案，強調應該承認「兩國方案」，在聯合國斡旋下與巴勒斯坦合作，共同打擊恐怖組織。

該名以方官員則重申，只有恐怖組織釋放所有人質並放下武器，加沙戰爭才會結束，只要還有人質沒放，以軍就不能停手。

閻學通直言，這種論調已經太多，除了少數以色列人，沒人會信。