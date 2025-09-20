香山論壇｜巴勒斯坦代表提問讓現場沈默　加沙兒童教育困境引深思

編按：北京香山論壇是由中國軍事科學學會舉辦的全球安全與防務學術交流平台。第十二屆北京香山論壇於9月17至19日舉行。



「我還能說什麼呢？我的同事也在那裏被殺了。」

所謂「遠在天邊、近在眼前」，當遙遠的國際新聞變成說話人的「實感」，在現場聆聽的島叔被震撼了。

說話人叫斯特吉烏拉斯，是聯合國教科文組織（UNESCO）的講席教授。

這一幕發生在今年的北京香山論壇。當時，這位教授在回答巴勒斯坦駐華武官的提問：「AI對加沙兒童教育能有哪些幫助？」

一個看上去有點「偏題」的提問，卻令本來活躍的會場瞬間安靜，乃至沉默。

2025年9月19日，加沙城，面對以色列的軍事行動，一名女孩站在嬰兒車旁邊，兩個孩子坐在嬰兒車，流離失所的巴勒斯坦人準備撤離，此前以色列軍隊命令加沙城居民撤離到南部。（Reuters）

一頭白髮的武官解釋：「我們（加沙）有四代人都缺乏教育，因為那裏既沒有學校，也沒有河流等飲用水……AI能提供什麼幫助嗎？」

斯特吉烏拉斯也嘆了口氣：「大家都看到加沙每天發生的慘劇。情況很糟，缺乏基礎設施，沒有互聯網，沒有電，大多數學校都被炸毀……人工智能可以做很多事，但沒有基礎設施，什麼也做不了。我們需要溝通平台去解決。」

戰火連天仍不忘教育，這一幕令人感佩。有網友評價：「不真正關切被遺忘的角落，又怎能奢談未來？」

今年，在這個以國際安全和防務為主題的論壇上，更多的嘉賓討論起迫在眉睫的問題：AI將如何影響戰爭？

2025年9月18日，亞美尼亞國防部長帕皮基揚（Suren Papikyan，左）和中國國防部長董軍（右）在北京香山論壇上握手，柬埔寨國防部長塞哈（Tea Seiha，中）在一旁觀看。（Reuters）

巴基斯坦國家海事研究所所長、退役海軍中將薩伊德就表示，人工智能驅動的軍事技術發展越來越快，未來戰爭形態出現新特點。比如在戰略決策層面，一些傳統做法不敵最新的無人機戰爭。

技術升級迭代，也帶來安全風險與倫理困境。

軍事科學院戰爭研究院研究員袁藝大校說，有外媒報道，以方使用AI系統跟蹤採集巴勒斯坦人行為數據，給他們「打分」定義危險程度，90分以上就成為攻擊目標。

巴基斯坦國防大學客座教授阿迪爾·賈瑪烏丁·汗擔憂，如將人工智能運用到無人機系統和武器系統，可能會產生難以預想的後果。

怎麼平衡技術與風險？

馬來西亞總理辦公室前高級顧問、亞太「一帶一路」共策會高級研究員彭潤年認為，現在談平衡還不現實

2025年9月3日，德國有示威者製作道具，抗議美國人工智能企業Palantir與美國總統 特朗普。（Getty）

「在加沙，人工智能和算法被用來殺害平民；一些地方供應鏈被武器化，傳呼機可被當成炸彈殺人；美軍與美國科技巨頭勾連，推動AI軍事應用。這種情況下，怎麼談自控和節制？」彭潤年說。

國防大學聯合作戰學院教授李文提醒，若未來人工智能發展至核武器破壞力，世界能否形成共識、控制AI發展應用，這個問題值得我們進一步思考。

往前看，也要往後看。前事不忘，後事之師。今年，不少外國嘉賓提到九三閱兵。也有人發問：中國是不是在「秀肌肉」？

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在論壇現場表示：「一個國家如果沒有強大的肌肉，就會被欺負。」他舉了美國轟炸伊朗、以色列轟炸卡塔爾的例子：「這讓許多小國感到恐懼。」

鄭永年說，馬來西亞前總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）講過，歷史上，西方國家來亞洲沒多久，就大肆推行殖民統治；中國跟亞洲國家相處幾千年，從未殖民任何人。歷史和現實經驗都表明：中國越強大，區域越和平。

2025年9月18日，中國國防部長董軍出席北京香山論壇時發表演說。（Reuters）

用中國國防部長董軍的話說，「作為和平之師，中國人民軍隊越強大，制約戰爭的力量就會越壯大，世界和平與發展就會越有保障。」

守護今日和平更要牢記歷史。北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，80年在人類歷史只是一瞬，但一些國家已將一些歷史記憶「修正」得面目全非。

中國是不是反法西斯戰爭的東方主戰場？歷史常識正遭「挑戰」。美國跟日本「合作」結束了戰爭？偽二戰史觀在個別國家甚囂塵上。

「保存和客觀展現二戰勝利的歷史真相，更好地貫通歷史、現實和未來，才能確保人類社會在正確的軌道上前行。這應成為國際社會的共識。」崔洪建說。

「沒有一個論壇（像北京香山論壇），可以安排烏克蘭、北約和俄羅斯的人一塊兒開會。感覺真的很棒，真的很棒，特別棒。」

這三個「棒」，讓滿堂會心一笑。

2025年9月18日，中國國防部長董軍（左）在北京香山論壇期間與法國政治家馬里（Michele Alliot-Marie，中）及英國皇家東西方戰略研究所（Royal Institute of East-West Strategic Studies）所長易思（Jean Christophe von Pfetten，右）交談。（Reuters）

講話的是英國皇家東西方戰略研究所（RIESS）主席易思（Baron von Pfetten），一頭白髮，操一口發音不太準但能聽懂的中文。

他說得沒錯，今年參加香山論壇的官方代表、專家學者、各國觀察員，來自100多個國家、地區和國際組織，覆蓋了發達國家、新興大國、中小國家及衝突地區有關國家。

不論如何，談總比不談好。只要談，或許就能談出理性。東盟秘書長高金洪說，北京香山論壇最值得讚賞的一點，就是所有的聲音都能被聽到，「無論你來自小國、大國還是中等國家」。

2025年9月18日，東盟（ASEAN）秘書長高金洪在北京舉行的北京香山論壇上致詞。（Reuters）

這也是中國一直奉行的價值觀。別以「教師爺」自居，別搞「拳擊台」， 不論彼此關係是友好、中立還是衝突，大家坐下來，平等對話交流。不放大霸權，不強推話語，讓弱者的處境被看見，讓衝突的各方能溝通，讓每一個聲音能被傾聽和正視——這就是中國想做的。

正如中國國防部新聞發言人所說：軍人的握手，比槍炮的交鋒更能實現和平。

立場再敵對，也得見面；聲音再微弱，也得被聽見。或許這才是國際社會該有的樣子。

本文獲微信公眾號《俠客島》授權轉載

