香山論壇｜美前國防官員：美對華政策重大轉變　尋求與中國共存

美國國防分析研究所研究員、前助理國防部長幫辦施燦德（Chad Sbragia），星期三（9月17日）在北京香山論壇對話上說，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上周有關「不尋求與中國衝突」的說法，標誌着美國政策出現「重大轉變」，特朗普政府正尋求與中國「共存」之道。



施燦德在場邊接受媒體採訪時還強調，眼下唯一重要的是：中美不要開戰，否則世界不復存在。



與施燦德同台的復旦大學國際問題研究院院長吳心伯則回應，如果美國能在台灣問題上支持中國和平統一，將極有利於中美實現和平共存。

北京香山論壇星期三至星期五在北京國際會議中心召開，星期四舉行開幕式。

在中美剛結束馬德里回合經貿談判、兩國領導人即將通話大背景下， 施燦德與吳心伯圍繞「大國正確相處之道」主題展開對話，座無虛席。

在主持人提問後，施燦德發言時首先指出，赫格塞斯上周與中國防長董軍通話時提出，「不尋求與中國發生衝突，也不尋求中國政權更迭或扼殺中國」的說法，「獨特且史無前例」。他認為，這「標誌着美國政策的重大轉變」，特朗普政府正尋求與中國共存之道。

不過他也強調，共存未必意味友好或高度和平狀態，而是雙方意識到要建立有助於避免軍事危機或衝突的詞彙、理解與機制，並擱置南中國海或其他地區的議題。

施燦德說，經貿談判讓雙方都明白，彼此決心捍衛自身核心利益，絕不接受單方面妥協。但雙方同時意識到，各自存在相互制約的薄弱環節，最終須展開合作。他認為，經濟談判為探索中美關係發展模式爭取了時間。

他也說，中美雙方長期以來對對方所持的各種預設，也逐漸證明是錯誤的，包括美國一直以來希望影響中國，但這不可能實現。雙方逐漸意識到，兩國存在避免危機與衝突的共同利益，須以新機制去打交道。「問題是，目前不確定雙方是否真有意願去推進，因為兩邊仍覺得自己有優勢」。

施燦德強調，中美之間存在成千上萬個問題，台灣問題是其中之一。兩國共存的核心在於雙方必須認識到，維持穩定關係應作為戰略政治訴求的首要任務，那些可能引發抗議、危機或衝突的次要問題，都不應淩駕於維持共存關係、穩定局勢之上。

當主持人問到中美領導人若會面將觸及哪些議題時，施燦德評估，那會是尋求兩國關係重大轉變，「從美國視角看，或能將其描述為中美關係的徹底重置（reset）」。

吳心伯回應施燦德對赫格塞斯發言的分析時強調，關鍵在於美國做了什麼，而不只是說了什麼。他說，美國據知仍在試圖動員亞太盟友加入對華施壓陣營，特別是在台海問題上，所以美國高官講話「不具說服力，也不讓人放心」。

他說，中國接收到關於美國亞太政策自相矛盾的信號，希望中美領導人會面時，特朗普能給出明確且權威的表態，因為許多問題——不僅是經貿問題，還包括台灣、南中國海問題等——都將在此框架內處理。

在回應施燦德提出中美共存說法時，吳心伯強調，台灣問題是決定中美兩國能否和平共存的關鍵。他說，如果美國能夠在台灣問題上支持中國和平統一，無論是言語還是行動，將能極大促進中美兩國實現和平共存。

外界評估，特朗普和習近平有可能在10月底前後會面，地點可能在中國，也可能是亞太經合組織峰會於韓國舉行期間。吳心伯呼籲，特朗普若來到中國，應公開表示支持中國和平統一，並稱這將讓他有機會贏得諾貝爾和平獎。

吳心伯還說，研究美國30多年讓他深信，美國人有時只信奉強者邏輯而非弱者邏輯；中國今年打貿易戰用了有效的稀土牌，這將是中國未來積極影響和塑造美國對華政策的範例。「你不能乞求美國對你友好。你不能向美國投降來換取共存。你必須奮鬥、抗爭、談判。」

