歐盟將立法限制15歲以下兒童使用社交及影片平台等

據外媒報道，歐盟將於本周四（17日）正式提出法案，禁止15歲以下兒童自行開設社交平台帳戶，限制使用影片平台、聊天機械人及下載網絡遊戲，同時要求科技企業避免令人上癮的算法設計，保障未成年人免受網絡傷害。



根據《歐盟兒童法案》（EU KIDS Act）草案，新規將按年齡實施分級使用限制，3歲以下幼童將被全面禁止接觸社交及影片平台，3至12歲兒童開設的帳戶將完全由家長掌控，僅提供兒童友善的內容並實施嚴格安全標準；13和14歲兒童則可以請求家長開設入門級帳戶，在家長監管下使用並受到嚴格時間限制。

社交及影片平台需要在帳戶開設時驗證未成年人年齡，網絡遊戲平台則需要在用戶下載前驗證年齡。

美國政府12月16日批評歐盟罰款馬斯克（Elon Musk）旗下社交平台X1.2億歐元的決定，並警告稱可能會對歐盟的企業採取徵收費用或實施限制等反制措施。(Getty)

草案同時要求企業取消上癮式設計及去除有害內容，設計便於家長監督以及讓兒童易於報告有害內容的功能。科技企業將需要向監管機構支付費用來執行上述措施。

繼澳洲早前對16歲以下兒童實施社交平台禁令後，歐盟內部要求採取類似措施的呼聲越來越高。據法媒報道，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及科技事務專員維克庫寧（Henna Virkkunen）將於本周四公佈草案，歐盟成員國將在未來幾個月就該草案進行磋商，經歐洲議會通過後方能實施。