美國法官再阻加特朗普名字　甘迺迪中心董事會通過閉館翻新

美國聯邦法官第二度阻止甘迺迪表演藝術中心在建築外牆加上總統特朗普（Donald Trump）名字後，特朗普任主席的甘迺迪表演藝術中心董事會9月15日投票通過閉館進行維修。



路透社報道，華盛頓聯邦地區法官庫珀（Christopher Cooper）當日發出命令，暫時阻止中心將特朗普名字加在紀念甘迺迪的建築上，並禁止董事會將中心所在園區改名為「總統特朗普廣場」。

2026年9月13日，美國總統特朗普在結束對愛爾蘭為期兩天的訪問後，乘坐空軍一號前往美國馬裡蘭州安德魯斯聯合基地途中，向媒體發表演說。（Reuters）

庫珀寫道：「簡單來說，未經國會批准，被告不能為特朗普總統或任何其他人在甘迺迪中心設置紀念物。」

特朗普其後在社交平台表示，計劃就裁決提出上訴。

甘迺迪表演藝術中心董事會由特朗普任命的人組成，一直主張必須加入特朗普名字以表彰其貢獻，確保他繼續支持中心生存。

董事會在會前草擬的決議中稱：「董事會明白，若無這種適當表彰，特朗普總統不大可能繼續為大樓翻新提供根本監督，並領導中心的財政救援。」

決議又指中心財政嚴峻，數周內將無法支付薪酬或履行日常維修合約。

庫珀早於5月已命令中心移除特朗普名字，當時中心將大理石外牆改為「唐納德·J·特朗普與約翰·F·甘迺迪表演藝術紀念中心」。庫珀同時阻止中心關閉，認為董事會未充分考慮後果。工人6月移除特朗普名字，外牆以棚架及白色帆布遮蓋。

今次裁決源於民主黨眾議員比蒂（Joyce Beatty）的訴訟。特朗普重塑甘迺迪中心的行動，是他為美國首都留下文化及美學印記的一部分，其他計劃包括拆除白宮東翼改建大型宴會廳、翻新林肯紀念堂倒影池，以及在國家公墓附近興建「凱旋門」。