休達偷渡潮｜意大利西班牙再互相延長邊境管控措施　直至10月8日

西班牙休達（Ceuta）地區出現非法移民激增情況後，意大利和西班牙內政部9月15日（周二）宣布，兩國將再次延長雙方邊境檢查措施期限15天，至少持續至10月8日。



路透社15日報道，意大利方面表示，做出這項決定是因為「內部安全仍面臨重大風險，且存在恐怖分子可能滲透帶來的潛在威脅」。

西班牙內政部在聲明中表示，導致採取邊境管控措施的情況依然存在，因此馬德里方面決定維持與意大利之間的邊境管控措施。

2026年8月16日，西班牙休達，圖為偷渡者齊聚海灘集會，尋求西班牙政府庇護。（Reuters）

意大利最初於7月31日暫停了與西班牙之間的申根免檢安排，以防止大量摩洛哥非法移民湧入西班牙休達後，再偷渡赴其他歐盟成員國。

意大利相關管控措施包括警方對來自西班牙的入境人員在機場和港口進行隨機檢查。意大利內政部在周二延長管控措施時，亦重申該舉動基於安全考量的理由。

2026年8月6日，西班牙休達，一名警察站崗，非法移民兒童在警察局外排隊登記。此前，大量非法移民從摩洛哥徒步或游泳大規模越境進入西班牙位於北非的飛地休達。（Reuters）

歐盟的申根免簽通行區允許成員國在面臨嚴重威脅時臨時恢復邊境管控，但此類措施必須作為特殊情況下的最後手段，且須設定時限。