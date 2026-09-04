休達危機是摩洛哥「移民敲詐」？　西班牙首相桑切斯陷最大危機

距離逾7萬非法移民從摩洛哥偷渡至北非飛地休達的事件已經過去整整一個月，西班牙民眾對桑切斯政府處理事態不力的怒火還在燃燒。本周三（2日），全國260多個城市舉行示威活動聲援休達居民、呼籲首相桑切斯（Pedro Sanchez）辭職，首都馬德里據稱更有超過5萬人上街。在休達，示威者揮舞西班牙國旗，高呼「休達不出售，休達必須被保衞」，舉起標語：「SOS，歐洲，救我們脫離出賣我們的政府。」



新一輪危機的導火線是西班牙傳媒2日曝光的一份警方內部報告。在此之前，大量非法移民湧入飛達的事件被歸咎於一個禁止當局在缺乏正當程序的情況下即時遣返經海路抵達的移民的法令，然而，有跡象顯示，摩洛哥邊防人員曾放任、甚至協助部分人越境，之後再配合遣返。不過，桑切斯政府堅決為摩洛哥當局辯護，並指責以色列和俄羅斯聯同極右團體散播有關西班牙移民政策的錯誤資訊，誘使大量非法移民試圖偷渡，聲稱這兩個國家不滿西班牙對烏克蘭戰爭及加沙問題的立場而藉此攻擊政府。

但根據警方下屬的「國家移民與邊境中心」（CENIF）提交予法官的一份報告，摩洛哥憲兵曾在現場向人群指示進入休達的路線及指定地點；另有身穿便衣人士在場監察行動，向穿制服的摩洛哥警員發號施令。

報告指，7月30日至31日的非法移民危機並非自發的移民潮，而是一次經事前策劃、以移民危機作掩護的行動，其策略是先讓較有準備、攜帶潛水衣及浮具的年輕男性越境，集中衝擊邊境管制站El Tarajal一帶，令西班牙邊境管理失靈；其後再讓家庭、婦女和兒童等較脆弱群體進入，使當局難以應對。

2026年8月16日，西班牙休達，圖為偷渡者齊聚海灘集會，尋求西班牙政府庇護。（Reuters）

非法移民敲詐？

即便在這份文件洩露之前，西班牙反對黨和許多外部分析人士也早已指明事件的蹊蹺之處——如此大規模的非法移民越境不可能沒有摩洛哥當局默許。西班牙國民警衛隊（Spanish Civil Guard）早前則稱，原本駐守邊境的摩洛哥憲兵在事件發生時不明原因離崗。此外還有眾多媒體報道，有摩洛哥警員鼓勵偷渡者前往西班牙等。

不少專家和分析人士指出，摩洛哥此舉是將非法移民作為地緣政治槓桿，警告馬德里與進一步阿爾及利亞修復關係，後者與摩洛哥的長期交惡、至今仍斷交。

歐盟國家對這種「非法移民敲詐」並不陌生，利比亞獨裁統治者卡達菲（Muammar Gaddafi）就曾經以阻止非洲移民進入為由，土耳其亦被指曾借攔下敘利亞難民而向歐盟獲得數十億美元撥款，而摩洛哥更在2021年因西撒哈拉問題與西班牙交惡時，一度容許約1.2萬人於兩日內進入休達。

然而，直至報告洩露前，桑切斯周一（8月31日）再次強調摩洛哥與移民危機無關，周四（3日）出席國會聽證會時他仍然堅稱：無論是外交部門、歐盟委員會或任何國際機構，都未曾向西班牙政府提供「確鑿證據」證明摩洛哥策劃或執行了這次事件。不過他也承認，在7月30日移民抵達高峰期間，摩洛哥憲兵曾在長達10小時內「容許邊界被越過」。

2026年5月27日，意大利羅馬，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）會見教宗良十四世（Pope Leo XIV）後，在西班牙駐梵蒂岡大使館舉行記者會。（Reuters）

西班牙警方一名高級官員否認報告的存在，西班牙內政大臣馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）則命令警方澄清與當局矛盾的說法。

主要反對黨保守派人民黨（PP）黨魁Alberto Núñez Feijóo在周三的集會上呼籲提前舉行選舉：「政府知道並掩蓋了這一點，他們當着我們的面撒了謊。」

「可信夥伴」

一邊面臨摩洛哥的敲詐，一邊還要為其辯護，桑切斯政府的處理恐怕也是迫於無奈。多年來，歐盟改革移民政策的立法陷入停滯，如今歐盟國家只能依靠土耳其、北非國家等第三國的移民管理支持來防止非法移民進入。至今，歐盟向包括摩洛哥在內的多國投入超過50億歐元，此外還提供各種財政優惠和外交利益，試圖以此解決非法移民問題的「根源」。

摩洛哥至今則大體與歐盟合作阻止移民。歐盟-摩洛哥聯合議會委員會聯合主席拉Lahcen Haddad表示，摩洛哥在2023年至2025年間制止了超過227,000起非法越境企圖，並搗毀了超過1,050個走私網絡。

但這種利益交換也讓歐盟和摩洛哥陷入被動。2021年，當摩洛哥與西班牙出現外交危機時，桑切斯不得不在西撒哈拉爭議地區的主權問題上作出妥協，承認該地區為摩洛哥領土，才得以解決爭端。

對於此次曝光的報告，歐盟委員會亦拒評置評，並繼續把摩洛哥稱為處理非正常移民問題的「可信夥伴」。

2026年8月6日，大量摩洛哥移民進入休達後，排隊從當地非政府組織領取食物。（Reuters）

執政危機

在西班牙國內，事件讓桑切斯的政治信譽進一步遭受打擊。隨着明年西班牙大選將近，尋求連任的桑切斯選情因休達危機跌至低谷。根據8月底進行的一項最新民調，若現在舉行大選，桑切斯領導的社會黨（PSOE）料得101席，比目前驟跌20席，人民黨料增至143席，Vox則幾乎倍增至61席。

極右翼Vox黨議員Jorge Buxadé斥桑切斯「背叛」自己的國家，敦促國會援引憲法第102條，對桑切斯及其政府啟動刑事審訊。

在桑切斯的執政聯盟內部，聯合左翼（United Left）成員反駁政府對摩洛哥的說法，並要求內政部長為其言論負責。

在此之餘，桑切斯黨內親信、黨外盟友甚至妻子還接連捲入貪腐醜聞，社會黨高層Santos Cerdán因涉嫌公共工程合約以換取回扣而被捕、盟友及前社會黨首相薩帕特羅（José Luis Rodríguez Zapatero）因洗錢指控面臨調查，第一夫人戈麥斯（Begona Gomez ）則同樣涉嫌以權謀私和挪用公款受審，桑切斯的弟弟則因公職分配不當而被定罪。

對社會黨的非法融資調查則引發來自國會的關鍵盟友、加泰羅尼亞左翼共和黨的警告，一旦社會黨被證明有罪，桑切斯或許將被迫下台。

一連串貪腐問題令外界揣測桑切斯或許會在明年春季爭取提前大選，但休達危機似乎把這一條「生路」也切斷，令桑切斯陷入上台以來最大執政危機。