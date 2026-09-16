董軍香山論壇開幕式致詞　強調以歷史清醒防範風險

第十三屆北京香山論壇9月16日在北京國際會議中心舉行開幕式，國防部長董軍出席論壇並作主旨發言。



董軍說，今年是北京香山論壇創辦20周年。當前，世界百年變局加速演進，國際安全處於脆弱時刻，中國國家主席習近平提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，愈發彰顯引領歷史航向的時代價值。

2026年9月16日，中國北京，軍事代表團成員走出北京香山論壇開幕式會場。(Reuters)

董軍指，我們應堅持以新安全觀凝聚共識，以多邊主義維護穩定，以歷史清醒防範風險，以對話協商解決問題，以共同發展打牢根基，以行動導向深化合作，推動實現世界持久和平、普遍安全。

董軍表示，全球安全治理關鍵在於行動、根本要看成效。中國軍隊願同各國軍隊攜手努力，共同踐行全球安全倡議，持續築牢安全互信，增強共同安全國際協同，提升共同維護安全能力，強化新興領域安全治理，加大公共安全產品供給，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。

2026年9月16日，中國國防部長董軍及其他軍方官員抵達北京，出席北京香山論壇。(Reuters)

本屆論壇主題為「凝聚穩定共識，同促安全治理」，來自100餘個國家、地區和國際組織的官方代表、專家學者和觀察員等約2000名嘉賓出席。