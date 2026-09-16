彭博：中美擬削農產品能源關稅　下周峰會或延長貿易休戰

美國與中國正討論削減部分商品關稅，涵蓋美國輸華的能源和農產品，外界視為下周兩國領導人峰會可望延長為期一年貿易休戰的訊號。



據彭博社（Bloomberg）9月15日報道，知情人士透露，雙方會談亦可能就降低中國輸美、供廠商使用的原材料關稅達成協議，相關舉措預料按早前一項涉及約300億美元（約2,340億港元）貿易的對等削減關稅計劃執行，部分中國商品將適用最惠國稅率。

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

農業料成會談焦點。據悉國有糧食貿易商中糧集團（Cofco）的代表，可能隨中國國家主席習近平訪美，會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。中國正推進每年採購2500萬噸美國大豆的承諾，今年已過半；白宮5月稱北京另承諾每年採購至少170億美元（約1,326億港元）美國農產品。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）預期訪問期間將有農業相關公告。

協議規模有限，今年首八個月雙邊貿易已超過4000億美元（約3.12萬億港元），但足以顯示雙方維持2025年10月關稅休戰，並在人工智能、出口管制及台灣問題分歧擴大之際維繫關係。特朗普曾表示，習近平9月24日訪白宮並舉行國宴，中國方面尚未確認日期。