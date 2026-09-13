東張西望｜A0「俊男」以為天賜良緣　中美人計遭拉黑：呃咗我兩球

無綫王牌節目《東張西望》昨晚（12日）最新一集播出驚爆眼球的「美人計」美容騙局！事主何先生現年30歲，從未拍過拖，雖然零戀愛經驗，但他卻自評極度優質，自詡高大標緻、聲線雄厚，絕對是市場上極罕有的「優質筍盤」。近日他在九龍灣商場行街時，獲一名年輕美女主動搭訕，原以為是天賜良緣，豈料最終淪為推銷美容療程的獵物，更被主持區永權笑封為「Baby Face 2.0」！

自評極度優質。（Youtube@東張+）

自信爆棚直言今次Sure Win

何先生憶述，當日美女邀請他填問卷，隨後主動提出「做個朋友」。他認為二人眼神接觸時有「一見鍾情」的感覺，加上對方不斷追問其私人問題，更令他深信「佢對我有啲意思」。他滿心歡喜，甚至想像二人未來拍拖的情景，直言：「個天都安排個女仔畀我，呢次我仲唔Sure Win？」

女方主動提出做朋友。（Youtube@東張+）

何生認為有「一見鍾情」的感覺。（Youtube@東張+）

約會變推銷

不久，美女約他到旺角商場食飯，其間卻指他面上有暗瘡，向他推銷美容療程。何先生心生疑惑未有即時上樓，但事後仍念念不忘對方當日「只食咗雪糕」，以為女方是故意展現慳家美德以留好印象。

向何生推銷美容療程。（Youtube@東張+）

念念不忘對方當日「只食咗雪糕」。（Youtube@東張+）

拒絕上美容院即遭拉黑

隨後美女再度發動攻勢，在通訊軟體上狂傾不停，何先生應約再會，豈料女方態度急轉直下，全程硬銷更逼他到冷門美容院消費。何先生拒絕後，美女即擺黑面索求「請食廚師發辦（Omakase）」，被何先生以「遲吓先」婉拒後，美女當場發脾氣離場。何先生事後發訊息道別，驚覺早已被對方狠心拉黑封鎖！

美女再度發動攻勢。（Youtube@東張+）

何生以「遲吓先」婉拒。（Youtube@東張+）

被呃兩球雪糕

被主持問到實質損失，何先生無奈表示：「呃咗我兩球雪糕。」雖然慘遭騙局打擊，他仍難掩不捨之情：「我都不捨，又有啲傷心，因為係第一次同咁靚嘅女仔食飯。」節目組主持俞可程隨後即場致電該名美女，電話已未能接通。

何生被呃兩球雪糕。（Youtube@東張+）

何生難掩不捨之情。（Youtube@東張+）