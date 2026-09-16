美媒：美方正施壓墨西哥　冀封堵中國AI硬件出口

當地時間9月15日，《華爾街日報》引述知情人士消息稱，美國政府正向墨西哥官員施壓，要求其接受針對人工智能（AI）硬件出口的新規則，將中國AI硬件排除在外，以限制中國企業及其他外國公司通過墨西哥規避美國關稅。該提案將限制AI硬件生產中來自北美以外地區的零件數量。



據報道，AI硬件今年已成為墨西哥對美第一大出口品類，超過汽車。在AI建設中使用的大量常見半導體產品，目前基本可以免稅進入美國市場。標普全球數據顯示，今年上半年，墨西哥出口了830億美元（約6511億港元）用於AI數據中心的電腦服務器，其中94%運往美國，增幅超過170%。

美墨正在討論這項所謂原產地規則提案，作為圍繞修訂《美墨加協定》（USMCA）談判的一部分。上述知情人士透露，兩國貿易官員預計最早將於下周在華盛頓舉行新一輪會談，雙方預計還將討論削減美國對鋼鐵、鋁和汽車關稅的可能性。除AI設備外，美國還可能提議對醫療設備等一系列消費品，制定降低中國含量、提高北美零件比例的規則。

2015年10月10日，美國和墨西哥國旗在加州帕薩迪納市（Pasadena）玫瑰碗體育場飄揚。（Getty）

據報道，墨西哥官員已同意對中國進口商品徵收更高關稅，並採取措施防止商品轉運後再免稅出口到美國，但希望防止美國施加要求美國或北美成分的具體規則，擔心《美墨加協定》框架下的北美自貿體系遭到扼殺。

白宮、美國商務部和貿易代表辦公室均未就此作出回應。美貿易代表格里爾（Jamieson Greer）7月曾表示，他將推動將原產地規則擴展到電子產品和藥品等其他戰略領域，並補充說他「正與墨西哥政府展開合作」。

報道指出，儘管美國對華總體進口在關稅大幅上升的背景下有所下降，但富士康等台企正利用其在墨西哥的廣泛佈局，為英偉達等美國科技公司生產AI服務器和組件。此類公司可能會受到新原產地規則的不利影響，具體取決於它們從北美採購的零件比例與從亞洲進口的比例。

2026年4月20日，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在墨西哥城與與墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）進行交談。（Reuters）

目前，美國談判代表希望AI設備及其他行業能採用與汽車行業相同的採購規則。根據汽車行業現行規則，汽車必須有75%或以上成分來自北美供應商，才有資格享受美方免稅待遇。

該提案仍處於早期階段，美國尚未明確各行業所需零件中來自北美或美國的具體比例，以及給予各行業調整的時間。特朗普政府可能在雙方即將再次會晤時進一步闡明其提議。

行業團體警告稱，將採購規則擴展到新行業可能會增加繁瑣手續和產品成本。美國對原產地規則的新要求也可能使與加拿大的談判複雜化。與墨西哥不同，目前正陷入激烈關稅爭端之中的加拿大和美國，尚未就USMCA展開正式談判。

值得注意的是，在美方推動收緊原產地規則的同時，白宮貿易與製造業政策辦公室近日發佈所謂報告，無端指認中國通過第三地進行轉運，規避美對華關稅及其他限制措施，對美經濟造成影響。

中國商務部新聞發言人何亞東在8月20日舉行的例行新聞發布會上表示，美方相關報告罔顧事實、顛倒黑白，將正常的國際貿易投資誣稱為「騙局」，炮製所謂「影子轉運網路」的虛假敘事，這是典型的單邊主義和保護主義做法，旨在打壓封堵中國產品。中方對此強烈不滿、堅決反對。

2026年8月20日，中國商務部發言人何亞東召開例行記者會。（商務部網站）

何亞東說，事實上，美方高額差異化關稅才是威脅全球供應鏈安全的根本原因。美方將國內經濟問題歸因於外部因素，解決不了美國自身的深層次問題。中方要求美方立即停止不負責任的指責，停止對中美經貿關係的衝擊，切實維護全球產供鏈的安全穩定。

何亞東強調，中方一貫遵守國際經貿規則，將繼續在平等互利基礎上與各方開展經貿合作，共同構建「互利共贏的貿易網路」，為全球發展和繁榮做出積極貢獻。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

