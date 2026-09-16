美財長貝森特籲加強發展開源AI模型：這是反制中國「偷竊」的方法
撰文：劉耀洋
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月15日表示，美國須發展更多開源人工智能模型（open-source AI models ），才能與中國企業開發的AI模型競爭，並指這是反制中國透過「蒸餾」方式偷竊AI技術的方法。
美國霍士新聞（Fox News）報道，貝森特在眾議院就經濟和國際金融問題作證時，談及上述AI議題。
貝森特被被問及通用AI的發展進程時指出，人工智能企業Anthropic今年稍早發布的Mythos模型代表這一進程有重大發展，並強調美國需要更多開源AI模型。
貝森特其後表示：「這（發展開源AI模型）是我們可以反擊中國的其中一個方法，因為中國的模式是從美國的模型中『蒸餾』出來，這是一種委婉的說法，意思是竊取。我們愈是在這開發我們自己的開源模式......最終人們就不會再使用中國的模型。」
報道指，開源AI模型可供公眾查看其程式碼庫、訓練參數或將其用於特定項目，而AI實驗室開發的閉源模型則由開發者控制，僅供獲得存取權限的人使用。
中國的AI實驗室此前就被指控，透過一種稱為「蒸餾」的方法，以美國科技公司的閉源模型訓練開源模型，以更低的成本建立更強大的模型。
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