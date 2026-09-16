死亡直播｜美國女記者空中報道直升機墜毀3死　電視台播事故一刻

9月15日（周二）晚上，一架隸屬美國國家廣播公司（NBC News）洛杉磯分台的直升機，在報道一宗致命的巴士交通意外時墜毀，直升機機上的一名女攝影記者莫雷諾（Eliana Moreno）和機師馬爾西尼烏（George Marciniw）以及地面一人死亡。



NBC新聞的直升機在洛杉磯墜毀後引發大火：

據洛杉磯消防局和NBC洛杉磯電視台新聞影片顯示，這架直升機在洛杉磯聖費爾南多谷（San Fernando Valley）一間自助倉儲設施附近的停車場內墜毀。

這架直升機由天使城航空公司（Angel City Air）經營，隸屬於NBC電視台。電視台早前在直播節目中表示，已與機上人員失去聯繫。

NBC新聞的直播畫面捕捉到直升機失聯一刻：

主播Colleen Williams表示：「我們知道這是一架報道新聞的直升機，我們知道我們與機上的工作人員失去了聯繫。」

洛杉磯消防局在深夜新聞發布會上表示，事故現場有3人死亡，另有兩人被送往醫院。

消防隊長Branden Silverman表示，其中一名死者在墜機時似乎是在地面上的行人。

NBC洛杉磯電視台確認，直升機上的遇難者為天使之城航空公司的員工莫雷諾和機師馬爾西尼烏。莫雷諾是一名空拍記者，經常為NBC洛杉磯電視台及其西班牙語姐妹台Telemundo 52提供報道。

2026年9月15日，一架隸屬美國國家廣播公司（NBC News）洛杉磯分台的直升機，在報道一宗致命的交通事故時墜毀，直升機機上的一名女攝影記者莫雷諾（Eliana Moreno，左）和機師馬爾西尼烏（George Marciniw，右）以及地面一人死亡。（網絡圖片）

據消防部門稱，在洛杉磯地鐵巴士與一輛客車相撞造成兩人死亡、多人受傷後，一架直升機墜毀。

消防局表示，巴士事故發生在15日下午5時03分，消防員正努力營救受困人員並對巴士乘客進行傷勢評估。

據NBC洛杉磯早前報導，墜毀的這架直升機是當時參與報道車禍現場的多架飛機之一。