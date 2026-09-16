美國對伊作戰成本報告公布　軍費達380億美元　首度承認F35A戰損

【軍事】當地時間9月15日，美國國會預算辦公室（CBO）發布了一份題為《估算對伊朗作戰行動成本》的報告，報告指出，截至8月1日，針對伊朗進行的作戰行動已經耗費了五角大樓約380億美元，如果作戰行動繼續進行下去，國防部每月還將花掉約20至30億美元。五角大樓首席財務官估計，截至6月中旬，這場戰爭就已經耗資334億美元。



CBO表示，這些支出包含了作戰中消耗的彈藥和損失的裝備、增加的飛行時長、其他行動和燃料成本上升所產生的費用，不過這並未包括戰前準備的相關活動，比如部隊的基本運轉成本，也未包括戰爭造成的次生影響，比如升高的油價所增加的美國聯邦政府開支，而修復被伊朗摧毀的美軍基地成本同樣沒有被計算在內。

一架疑似美軍E-3空中預警機被炸毀。（Reuters）

報告還指出，由於五角大樓拒絕回應CBO的相關訊息請求，只能依靠政府數據庫和公開報告來估算成本，因此估算仍有一些不確定性。此外，美國政府在今年6月申請了876億美元的補充預算撥款，其中用於為五角大樓支付衝突費用的部分高達671億美元，而與伊朗作戰直接相關的也多達423億美元，這比CBO的估算還要高出約一成。

報告尾頁還附帶了包括估算作戰成本和單獨裝備損失成本的統計表格，裝備損失成本表格列出的包括1架A-10攻擊機、1架AH-64「阿帕奇」武裝直升機、1架E-3預警機、4架F-15E戰鬥轟炸機、1架F-35A戰機、1架HH-60W直升機、2架KC-135空中加油機、2架MC-130J特種作戰運輸機、4架MH-6直升機、24架MQ-9無人機、1架MQ-4C無人機以及1套「薩德」系統配用的AN/TPY-2雷達。

其中的1架F-35A指的是3月19日在伊朗上空一架F-35被防空火力命中，當時美國中央司令部的口徑是飛機受傷後返回中東某美軍基地迫降，但始終未能繼續提供有關飛機受損和飛行員狀況的進一步細節，外界也有不少聲音懷疑所謂「迫降」的真實性。

報告中附帶的裝備損失及成本估算表，可見F-35A戰機赫然在列。（CBO）

觀察者網軍事評論員指出，儘管CBO的成本估算表格中，仍然在這架F-35一欄最後的說明中填入了「替換或維修」的字樣，顯得這架飛機理論上仍有「修好」的可能性，但與其他明顯確定徹底損毀的裝備並列，很大程度上已經可以「推定全損」，某種意義上也是美國官方機構首次認定了F-35戰機在作戰行動中的損失。

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