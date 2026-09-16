Ed Sheeran巡演風波　Rapper撐巴勒斯坦遭開除　暖場歌手全退抗議

英國當紅歌手Ed Sheeran（紅髮艾德）的美國巡迴演唱會陷入風波，暖場歌手、饒舌明星（Rapper）Macklemore因在台上聲援巴勒斯坦，遭猶太組織投訴後被踢出巡演，此引來其他暖場歌手如Finneas等不滿，如今全部宣布退出巡演。Ed Sheeran也在此事遭受批評，他強調把Macklemore踢出巡演屬主辦方的決定，而非他。



在歐美演唱會中，歌手登場前不時有暖場歌手或嘉賓負責開場表演，Ed Sheeran這次名為Loop的巡迴演唱會找來多名暖場歌手負責不同場次的開場，包括Macklemore、Finneas、Aaron Rowe、Lukas Graham等。

9月4日在新澤西州的演唱會上，Macklemore在暖場表演期間向觀眾說道「我想參與這次巡演的原因，很大部份是因為這讓我有機會站在這座場館內，說出兩個對我而言意義極其重大的字詞：Free Palestine（解放巴勒斯坦）。」

他隨後演唱歌曲《Hind's Hall》，內容為譴責以色列軍對加沙的行動，並在演唱會螢幕上播出加沙遭破壞的影片。

他的表演令猶太組織不滿，英國廣播公司（BBC）報道，一些場館方也向演唱會主辦方施加壓力，要求把Macklemore踢出巡演。最終Macklemore遭除名，此令其他暖場歌手或表演者不滿，Finneas、Aaron Rowe、Lukas Graham等全部相繼表態退出，在巡演每場與Ed Sheeran合作表演的愛爾蘭樂隊Beoga也宣告離去。

Finneas（左）與妹妹Billie Eilish（右）2024年3月10日出席奧斯卡頒獎禮（Reuters）

Finneas在社交網站發文指「當藝人為受壓迫者仗義執言時，絕不應被噤聲。」Finneas是美國歌手兼音樂製作人，與妹妹、當紅歌手Billie Eilish合作的歌曲屢獲獎項。

此事也使Ed Sheeran備受批評，他9月15日發文指，在新澤西演唱會後，一些場館方表示若Macklemore繼續表演，他們將不讓演唱會舉行，因此他與場館方溝通，希望搭起橋樑，但場館方與主辦方作出最終決定，他強調Macklemore遭踢出巡演是主辦方的決定，指「我不是同謀」。

Ed Sheeran又指，他未有把自己的平台用於政治，原因是他的觀眾包括不同背景者，他們不預期演唱會成為政治論壇，他尊重Macklemore為心中理念發聲，同時他認為實現和平的目標存在多種途徑。