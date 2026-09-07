奧斯卡影后Susan Sarandon撐巴勒斯坦遭抵制　失荷里活片約

現年79歲的奧斯卡影后蘇珊莎拉頓（Susan Sarandon）9月6日在威尼斯影展宣傳新片時透露，雖然大眾輿論對以巴衝突有所轉變，惟她因為公開聲援巴勒斯坦，而至今持續遭到部分荷里活電影公司抵制並失去電影片約。



衛報報道，莎拉頓周日表示：「我認為，就巴勒斯坦的歷史意義以及猶太復國主義者與美國及其政治的聯繫而言，人們的看法已經徹底改變了。這對人們來說是一個重大的發現，美國給了以色列多少錢，以前沒有人真正理解這一點。」自2023年加沙戰爭爆發以來，美國民調顯示，民眾對以色列的支持已軟化，對巴勒斯坦人的同情上升。

莎拉頓曾以電影《越過死亡線》（Dead Man Walking）榮獲奧斯卡最佳女主角的，她有份參演的《洛奇恐怖晚會》（The Rocky Horror Picture Show）、《百萬金臂》（Bull Durham）和《末路狂花》（Thelma and Louise）等電影也令她聲名大噪。

奧斯卡影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon，右）曾在加沙戰爭爆發後參加支持巴勒斯坦集會及發表言論。圖為2025年6月14日她在紐約現身反特朗普集會。（Reuters）

2023年，她曾在加沙戰爭爆發後參加支持巴勒斯坦集會及發表言論，隨後遭到長期合作的經紀公司UTA解約。她近日指出，近期仍有電影角色因經紀機構施壓不要僱用她而被取消，尤其大型製片廠對公開批評以色列人士的抵制力道依然強烈，但她也強調自己在國際間仍感受到支持與歡迎。

其主演的新片《The Echo Chamber》改編自意大利已故名導Bernardo Bertolucci的最後劇本，為今屆威尼斯影展角逐最高榮譽金獅獎（Golden Lion）的21部競賽片之一，預計於9月12日揭曉得獎結果。