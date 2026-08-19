加沙女孩的聲音｜以軍宣布調查巴勒斯坦5歲女童拉賈卜死亡事件

以色列軍方8月19日（周三）表示，將對其部隊在加沙涉殺害5歲巴勒斯坦女孩拉賈卜（Hind Rajab）以及15名緊急救援人員的事件展開內部調查。不過，人權組織指出，此類調查很少能最終定罪。



綜合路透社及英國廣播公司（BBC）報道，2024年1月，這名巴勒斯坦女孩與家人乘坐的車輛在加沙城遭到以色列軍火襲擊。她最初在襲擊中倖存下來，但幾名家人卻在襲擊中喪生。她曾打電話求救，但救援人員到達後，與她一起失蹤，沒有音訊，數天後，有人找到她、她親屬及救護人員的遺體。

電影《加沙女孩的聲音》（The Voice of Hind Rajab）便是講述拉賈卜的故事，該片獲得威尼斯影展評審團大獎及提名奧斯卡最佳國際電影。

以色列國防軍表示，「根據國際法和以色列國內法，以色列國防軍有義務調查戰鬥中發生的特殊事件。」國防軍還指，「經審查調查結果」以及「鑑於巴勒斯坦紅新月會救護車行駛協調方面據稱存在疏失，已決定由軍事警察刑事調查處對該事件展開刑事調查」。

但以色列人權組織「Yesh Din」的發言人則表示，「與對犯下罪行的士兵和指揮官的投訴數量相比，幾乎沒有人被正式起訴。即使在極少數指揮官或士兵被定罪的情況下，他們所受到的刑罰也與罪行的嚴重程度不符，輕得離譜。」