香山論壇｜伊朗代表：伊方無懼戰爭　籲各國譴責單邊霸權主義

第13屆香山論壇正在北京舉行，伊朗軍方負責協調的副司令薩亞里（Habibollah Sayyari）9月16日（周三）在北京香山論壇上表示，伊朗在捍衛自身主權及安全時並不懼怕戰爭。



據倫敦波斯語電視台「伊朗國際」（Iran International）報道，薩亞里譴責美國各種形式的壓迫，並表示外部勢力的長期干涉破壞了中東地區的團結。

2026年9月15日，中國北京，圖為第13屆香山論壇會議現場。（X@PDChinese）

薩亞里同時呼籲世界各國譴責「單邊霸權主義」（unilateral hegemonism）和「叢林法則」（law of the jungle）。

薩亞里是伊朗軍方資深軍官，在80年代的兩伊戰爭隸屬海軍陸戰隊突擊隊，並在2007至2017年間擔任海軍司令。

美國與以色列今年2月28日向伊朗發動襲擊，美伊戰爭已持續超過6個月，不但未有終結的跡象，反而有外溢到中東其他地區之勢。

2026年5月24日，伊朗武裝部隊總參謀長薩亞里（Habibollah Sayyari）在德黑蘭出席官方儀式。（Getty）

一年一度的香山論壇是由中國軍事科學學會舉辦的安全與防務學術交流平台。