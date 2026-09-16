美國擬售以色列價值220億元炸彈　遭轟助長無辜民眾傷亡

據美媒9月15日報道，特朗普政府擬向以色列出售總值28億美元（約220億港元）的2000磅重型炸彈，為近年來最大規模對以彈藥軍售，推翻拜登執政時期的暫停交付政策，引發美國政界與人權團體強烈爭議。



不具名官員向《華盛頓郵報》透露，該軍售包括MK-84航空炸彈和BLU-117炸彈各2萬枚，相關計劃已非正式通報國會。報道指，MK-84破壞力極強，可摧毀樓體、穿透混凝土，釋放熱波（Thermal Wave）堪比太陽的表面溫度，美國機師曾稱其為「鐵鎚」（Hammer）。

圖為韓國國防部提供的圖片，美國空軍B-1B戰略轟炸機2017年9月18日在韓國江原道一射擊場進行訓練時，投擲MK-84炸彈。（Getty）

由於以色列曾在加沙平民區中廣泛使用炸彈，美國多名參眾議員、評論人士質疑這筆軍售，呼籲國會阻擋交易。美國前眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）怒斥：「我們的稅款和武器被用來殺害了成千上萬的無辜民眾。」

國際危機組織（ICG）高級顧問菲努坎（Brian Finucane）表示，此次軍售意味著美方「向以色列投下了信任票」同時，有分析指，以色列此舉意在提前期鎖定美方軍援，應對未來美國政策變動風險。