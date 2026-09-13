威尼斯影展《NAZA》揭以色列用AI技術襲擊加沙　獲起立鼓掌25分鐘

角逐金獅獎的紀錄片《NAZA》於周四（9月10日）在第83屆威尼斯影展進行首映，披露了以色列利用AI系統襲擊加沙巴勒斯坦人，並質疑以色列官方關於加沙軍事行動的說法，映後收獲長達 25 分鐘起立鼓掌，為本屆電影節最長掌聲。



《NAZA》由Yuval Abraham和Rachel Szor執導，片名取自以軍內部形容附帶傷亡的術語，取材於24名以色列情報官員與士兵匿名證詞，披露了以色列利用AI 輔助瞄準系統，可透過入侵手機數據鎖定目標，簡短手機訊息便可能觸發空襲；也講述未公示禁區、人道援助點附近平民遇襲的狀況。

知情受訪者表示，從孩子手機上截獲到「爸爸回家了」這句話，就足以觸發空襲。有軍方人員將相關行動形容為「工業規模的大規模屠殺」（mass killing on an industrial scale）。

導演Rachel Szor直言許多以色列人對巴勒斯坦平民毫無同情心，另一導演Yuval Abraham表示：「我希望這些罪行能得到公正的審判，並追究相關人員的責任……」

Yuval Abraham執導的《家不成家－我生於巴勒斯坦》（No Other Land）去年獲得了奧斯卡最佳紀錄片，當時該片的導演團隊亦呼籲終結以巴衝突。

據加沙衛生部門表示，以色列的軍事行動已造成超過 73,000 名巴勒斯坦人死亡。