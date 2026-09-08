英法加等12國發聯合聲明　限制與約旦河西岸以色列定居點商品貿易

英國、法國、加拿大等12個國家9月8日（周二）發表聯合聲明，宣布將推出或考慮限制，與以色列在約旦河西岸定居點的商品貿易，以此回應定居點擴張與暴力升級問題，力保以巴兩國方案可行性。



聲明表示：「今天，加拿大、丹麥、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國重申，將依據國際法對非法定居點的貨物貿易，實施國家層面的限制，和/或支持歐洲的限制，或依照本國程式積極研議此類及其他相關舉措。」

這些國家還在聲明指堅信「兩國解決方案」應得到保護，並強調：「堅決反對任何等同於吞併巴勒斯坦土地和強迫巴勒斯坦人民流離失所的行為。」

2026年3月22日，在以色列佔領的約旦河西岸，巴勒斯坦人正在查看一棟受損房屋，他們稱該房屋21日晚被以色列屯墾者燒毀。（Reuters）

英國首相貝安德（Andy Burnham）周一和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，期間強調了兩國方案的重要性。隨後，英國外交大臣文立彬（Ed Miliband）周二宣布對在被佔領的西岸以色列定居點生產的商品實施貿易禁令，並稱將更積極支持巴勒斯坦事業。

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）同日也表示，將停止與巴勒斯坦被占領土上的以色列定居點進行商品貿易，並稱以色列必須停止定居點擴張以及相關暴力活動，同時呼籲歐盟採取相應措施。

對此，以色列官員表示不滿並揚言報復；美國駐以色列大使亦警告英國，相關製裁等同「歧視猶太人」，可能波及美英商務往來。外界分析，該政策為重申既有國際立場，並非全新措施，旨在遏制定居點擴張、遏止暴力衝突，為以巴衝突緩和保留空間。

目前，以色列總理辦公室和外交部尚未對此事作出回應。