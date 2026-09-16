美國白羅斯達協議　釋放25名囚犯換取美國放寬制裁

美國總統特朗普特使科爾（John Coale）說，白羅斯已同意釋放25名囚犯，以換取美國進一步放寬制裁。



路透社報道，科爾（John Coale）星期三（9月16日）在白羅斯首都明斯克說：「我們達成一項臨時協議……白羅斯將釋放25人，而美國則將解除對兩家公司的制裁。」

這次獲釋的25人遠少於科爾今年3月上次訪問明斯克時談判促成的250人。不過，科爾說，雙方將繼續解決遺留問題，為釋放更多囚犯以及進一步解除制裁鋪路。

美國總統特朗普特使科爾（John Coale）2026年9月16日在立陶宛接受傳媒訪問（Reuters）

他在社媒發文稱：「我們將繼續改善美白關係，並努力爭取在不久的將來釋放更多人。我們的工作尚未結束！」

他預計將在一個月左右再次訪問白羅斯，希望能促成數百名囚犯獲釋。「我有信心能讓更多人獲釋。」

這項協議是自去年以來持續進行的漫長談判內容之一。在談判中，華盛頓一直敦促白羅斯總統盧卡申科釋放數百人，包括人權活動人士、政治活動人員、記者和律師，以換取制裁的減免。

由於盧卡申科是俄羅斯總統普京的親密盟友，這項談判十分敏感。西方長期因盧卡申科打壓反對者以及支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭而對他採取孤立政策。歐盟對俄羅斯的制裁目前仍然維持。

流亡海外的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭說，這25人已安全抵達鄰國立陶宛。

據人權組織「維亞斯納」（Viasna）稱，獲釋人員包括記者阿利亞克桑德勞（Andrei Alyaksandrau）。他此前被判14年監禁；他的妻子茲洛比娜（Iryna Zlobina）則被判處九年監禁。

當局也釋放獨立新聞門戶網站TUT.BY的負責人切基納（Liudmila Chekina）。這個網站於2021年被關閉，她此前被判12年監禁。

一名知情人士透露，除了這25人，預計將有大量囚犯獲釋，但他們將留在白羅斯國內。

2026年9月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使科爾（John Coale）與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行時隔六個月的會談。（Reuters）

儘管自去年年中以來，科爾已通過談判促成數百名囚犯的獲釋，但遭白羅斯當局取締的「維亞斯納」組織指出，截至本周初，白羅斯仍關押900多名政治犯。這些囚犯最常面臨的指控包括從事「極端主義」活動、密謀奪取政權、煽動仇恨以及侮辱總統等。

盧卡申科星期二（14日）與科爾會談時否認這些人屬於政治犯，並駁斥人權組織和流亡反對派的說法，即他不斷逮捕新的人，以取代獲釋的囚犯。

另外，美國將解除制裁的兩家公司分別是油漆和工業塗料製造商Lakokraska，以及負責林業、紙漿和造紙業的國有企業Bellesbumprom。美國對這兩家公司的制裁分別自2008年和2023年實施至今。

科爾星期二也向盧卡申科承諾，將促使美國銀行解凍並歸還數千萬美元的白羅斯資產。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

