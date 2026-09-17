意大利大選前取消大部份汽車路稅　梅洛尼：無意提前選舉

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9月16日宣布，政府將取消1,450萬輛汽車及電單車的公路稅，適用於所有電單車及超過七成中小型汽車，每名公民僅限一輛車受惠。此舉被視為明年全國大選前爭取支持的措施。



路透社報道，梅洛尼在聲明中表示：「今天，政府取消了意大利人最討厭的稅項之一。」內閣辦公室稱，具體成本未公布。根據最新預算計劃，意大利今年公共債務將達國內生產總值近139%，取代希臘成為歐元區負債最重的國家。

2026年3月11日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）講話。（Reuters）

梅洛尼同日在新聞發布會上表示，無意提前大選，計劃完成本屆任期。「我希望留任至立法會期結束。我對本屆政府的穩定感到自豪。」她領導的保守派聯盟由意大利兄弟黨、聯盟黨及意大利力量黨組成，本月成為意大利二戰以來在位最久的政府。

前將軍萬納奇（Roberto Vannacci）領導的新極右運動「國家未來」支持度上升，蠶食梅洛尼陣營票源，引發外界揣測她可能提前大選。對此，梅洛尼稱：「只要我擁有這個強大而穩固的多數，我們就打算繼續執政。」

聯盟內部近期並非一帆風順。7月，眾議院意外否決一項與梅洛尼大力支持的選舉改革相關的政府修正案，因執政聯盟內部有議員倒戈。