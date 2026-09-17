美媒：特朗普或下周與波斯灣國家領導人會晤　商討伊朗戰後計畫

知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）預計將於下週二（9月22日）在紐約聯合國大會期間與波斯灣國家領導人舉行會晤，討論針對伊朗衝突的後續行動。



三名知情人士告訴美國新聞網站Axios，會議預計將聚焦美國的戰後戰略構想。特朗普及高級團隊正着手制定「戰後次日」計畫，預計在美國中期選舉結束後敲定。

美伊戰爭期間，駐有美軍基地的波斯灣國家不僅遭受了伊朗的重大襲擊，還因石油和天然氣出口中斷而蒙受巨大的經濟損失。

特朗普週三說：「希望我們已接近戰爭的尾聲。」

伊朗戰爭：圖為2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，攔截的殘骸落在地上，並引起濃煙。（Reuters）

特朗普再次聲稱伊朗有意達成協議，並稱美國已直接從伊朗方面獲悉這一意向。

消息人士說，特朗普將與海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國的領導人或外交部長會面。成員國包括沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、巴林、科威特和阿曼。

其中一名消息人士說，會議範圍可能擴大，納入其他阿拉伯及穆斯林國家領導人。

據報導，美國國務院星期三已發出邀請。白宮拒絕置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

