半個月內兩見王毅　伊朗外長阿拉格齊為何不遠萬里再訪華？

中國外交部發言人郭嘉昆9月15日在例行記者會上宣佈，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）將於9月16日訪華，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅將同他舉行會談。

阿拉格齊今年5月曾在美國總統特朗普（Donald Trump）5月訪華前一周到訪北京。而此次阿拉格齊訪華的時間點則選在了中國國家主席習近平訪美（美國方面宣布習近平將9月24日訪美）前一周。不少觀察人士認為阿拉格齊訪華是為了和中方就美伊戰爭進行交流，寄希望於習近平訪美期間為伊朗探聽特朗普的虛實。

阿拉格齊訪華前一天中國外交部新聞發言人才官宣其行程，這和以往大多會提前多日公布日程迥然不同，也說明阿拉格齊的訪華安排有一定的突然性。

2026年7月3日，伊朗德黑蘭，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi，左三）、伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bager Qalibaf，右二）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右一）出席前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的告別儀式。（Reuters）

且值得注意的是，2026年8月31日至9月1日，上海合作組織峰會在吉爾吉斯首都比什凱克舉行。9月12日至13日第18屆金磚國家峰會在印度新德里舉行。中伊都是上合、金磚的成員國，兩國領導人都出席了峰會，重要外交官員都隨領導人前往了峰會。按照常規，兩國不是沒有深度溝通交流的機會。

但是中國國家主席習近平和伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在上合和金磚兩大峰會期間都沒有舉行正式會晤。

公開訊息顯示，習近平和佩澤希齊揚在上合峰會間隙站着交流了幾分鐘。中國外長王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和伊朗外長阿拉格齊在金磚國家領導人峰會間隙站着友好交流。也就是說中國和伊朗的重要人物近來確實兩度見面，但沒有進行重要的會晤會談。

習近平2026年9月1日出席上合組織峰會，場邊與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）簡短交談數分鐘。（伊朗總統府網站）

以往的上合峰會和金磚峰會，中伊領導人在會議間隙舉行會晤是常態。是什麼原因導致在中東地區局勢發生如此重大變化的情況下，中伊領導人沒有舉行會晤進行深度交流，中伊重要外交官在兩大峰會碰面之後亦沒有進行正式會晤？到底發生了什麼讓阿拉格齊在過去半個月兩次見到了王毅之後，需要不遠萬里正式赴華面見王毅？

首先，中國近來就中東地區局勢提出了新的倡議。

9月2日訪問埃及期間，中國國家主席習近平同埃及總統塞西（Abdel al-Sisi）會談時，就促進中東地區共同安全提出4點倡議，從激發內生動力、推進綜合治理、築牢發展根基、增強國際協同4個維度支持地區國家探討構建中東安全新架構。

2026年9月2日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛抵達埃及開羅，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與夫人依緹薩爾（Entissar Amer）熱情迎接。（Reuters）

這是習近平繼就維護和促進中東和平穩定提出4點主張、就推動解決巴勒斯坦問題4點原則後，再次為實現中東整體局勢的長治久安貢獻的中國方案。

伊朗在捕捉到中國的最新相關動向之後，需要正式詳細同中國溝通。阿拉格齊訪華應該是希望確認中國倡議之下有何新主張。

其次，從美伊爆發衝突後，伊朗外長阿拉格齊5月6日首次正式訪問中國。到6月中旬，阿拉格齊主動致電王毅再次通話，專門向中方通報了伊朗和美國達成「第一階段諒解備忘錄」的有關情況。再到此次阿拉格齊再次前往中國。在中國和伊朗溝通美伊戰爭以及中東格局時，伊朗主動是前提。中國的謹慎是顯而易見的。

美伊戰爭複雜敏感，中國在中東各派勢力之間不選邊站隊，很難單獨力挺伊朗。中國和伊朗領導人為何在伊朗戰爭爆發後未有正式會晤？很大可能是伊朗有自身的主張，中國有自己的利益，中伊後續尚未有重大的共識可以談。

2026年9月10日，胡塞武裝（Houthi）的戰士在也門（Yemen）海斯安全局大樓前慶祝。（Reuters）

伊朗外長再次前往中國，綁定中國，躬身請中國入局的誠意是有的，但中國如何做，不是伊朗決定的。

第三，美伊第一階段諒解備忘錄宣告破產之後，近來伊朗支持的也門胡塞武裝通過接連拿下穆哈（Mukha ）、祖巴卜（Dhubab）以及邁雲島（Perim Island），完成了從陸地到海峽島嶼的全面控制，從而實現了對曼德海峽航道咽喉的實際掌控佔。伊朗和胡塞武裝聯手從控制霍爾木茲海峽到掌控曼德海峽，影響逐步擴大。

未來，伊朗同美國以及地區國家沙特的談判需要提上日程。伊朗應該是寄希望中國能在這中間發揮一定的調停作用。尤其是習近平將訪問美國，伊朗可能寄希望於中國在美伊之間傳遞關鍵的訊息。