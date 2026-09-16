彭博社：中美討論下調能源和農產品關稅　習特會後或延長貿易休戰

消息人士稱中美兩國正討論大幅下調能源和農產品關稅，釋放出9月「習特會」後，兩國貿易休戰可能延長的信號。



彭博社星期二（9月15日）引述知情人士報道上述消息。

知情人士稱，雙方會談還可能達成協議，降低美國從中國進口的部分工業原料和零部件關稅。知情人士稱，有關降稅措施預計將納入雙方今年5月商定的互降關稅框架。

今年5月美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華後，中美雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元（約2353億港元）或更多，對雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在北京展開其對中國的國事訪問。白宮其後發表影片總結特朗普的首日行程，包括他前往人民大會堂與國家主席習近平（左）舉行會晤。影片以「美國重返世界舞台」為題，配上扣人心弦的音樂，猶如一齣荷理活大片。（X@WhiteHouse）

今年6月至7月，美國開始公開徵求哪些中國商品應納入降稅清單的意見；中國商務部也表示正在向企業、商協會和地方政府徵求意見。

知情人士稱，美國將對部分中國商品適用最惠國稅率。

農業預計將在9月的中美談判中扮演核心角色。兩名知情人士透露，中國國家主席習近平赴美與特朗普會晤時，中國國有糧食貿易企業中糧集團（Cofco）的代表可能隨行。

知情人士稱，目前也在考慮組織由十多家企業組成的首席執行官代表團，不過最終安排尚未敲定。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

彭博社報道稱，考慮到中美前八個月貿易額已經超過4000億美元（約3.1萬億港元），這次互降關稅只涉及其中很小一部分；但如果協定能達成，至少說明雙方還在持續溝通，而且這種接觸足以幫助維持去年10月達成的關稅休戰。

中美當前在如何處理人工智能、出口管制以及台灣問題上的分歧不斷擴大，但華盛頓和北京仍有能力讓雙邊關係保持在相對穩定的軌道上。

這也顯示，今年5月「習特會」後宣布成立的貿易委員會（Board of Trade），能取得一些實際成果。

中國正穩步履行承諾，即到2028年每年購買2500萬噸美國大豆。今年迄今，中國的大豆採購量近期已超過年度目標的一半，成為全球兩大經濟體貿易關係中的一個亮點。

資料圖片：中國江蘇省南通市港口，工人們正在運送大豆產品。（Reuters）

白宮今年5月表示，除採購大豆外，北京還承諾每年至少購買170億美元（約1334億港元）的美國農產品，其中2026年的採購目標將按比例計算。

特朗普此前表示，習近平將於9月24日訪問白宮，屆時還將舉行國宴。中國尚未確認習近平此次出訪的具體日期。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

