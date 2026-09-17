美國加息｜特朗普不滿借貸成本高　再威脅不減息切斷廣泛貿易往來

美國聯儲局9月16日公布議息結果，一如市場預期宣布加息0.25厘。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後於社交平台Truth Social發文再催減息，稱美國利率應維持在1%或更低水平。他亦重申先前的威脅，表示除非聯儲局盡快順應其降低借貸成本的要求，否則他將切斷美國與廣泛貿易夥伴的往來。



特朗普表示，美國擁有世界上的最佳信用，並稱「如果我們停止與所有存在貿易逆差的國家進行貿易，我們每年至少能獲利1.5萬億美元（約11.77萬億港元）。」特朗普又指，美國一直在「供養」世界上幾乎每一個國家，而這種情況不能再繼續下去。

《紐約時報》報道，由於對高昂的借貸成本感到不滿，特朗普早前發出一項最後通牒。他聲稱，除非聯儲局盡快投票降息，否則他將切斷美國很大一部分的貿易往來。

特朗普在社交平台Truth Social發文，寫道：「美國的利率應該是1%，或更低，因為我們是世界上最好的信貸，遠遠領先。我們的國家正因新投資而蓬勃發展！」

報道指，若特朗普真的付諸行動，此舉將危及美國大量的貿易活動，並可能給美國家庭和企業帶來巨大影響。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）此前作客CNN節目《國情咨文》時，並未透露總統是否打算真的實施其威脅。他稱：「我不認為貿易額會降至零，但我確實認為，總統強烈主張利率應當大幅下調。至於聯儲局會做出什麼決定，我們只能拭目以待。」