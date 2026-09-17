美國加息0.25厘落地　開啟一輪小加息週期？ ｜點經

靴子落地。美聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）投票一致通過，將基準利率上調25個點子至3.75%至4.00%區間。這是聯儲局進入2026年來首次調整政策利率，也是聯儲局自2023年7月以來首次加息。在此之前，聯儲局連續五次貨幣政策會議決定保持利率不變。本次利率決策完全在意料之中。



加息的核心動因是，其一，通脹黏性超預期：美國 8 月 CPI 同比上漲 2.9%，為今年 1 月以來最大漲幅，核心 PCE 增速預計達 3.4%，通脹回落至 2% 的目標時間已推遲至 2029 年。其二，地緣政治推升能源價格：中東局勢緊張導致全球能源價格持續走高，油價上漲的滯後影響已傳導至化肥、海運、有色金屬等領域，企業開始向下游轉嫁成本。新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在貨幣政策會議後的新聞發佈會上談及加息原因時表示，「美國通脹過高且已持續較長時間」。

18位決策者中，12人預計年底達到4.125%，意味着再加一次；4人預計達到4.375%，意味着還要加兩次；只有2人認為今年到此為止。更值得注意的是，2027年底利率預測中值仍然是4.1%，與2026年底相同——點陣圖傳遞的已經不只是「再加一次」，而是「更高、更久」。沃什未提交利率預測。

9月16日，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在聯邦公開市場委員會（FOMC）為期兩天的會議結束後舉行記者會。(Reuters)

但沃什對「金融條件」的判斷嚇壞了華爾街：「我們減少了一些寬鬆措施，以便金融和信貸狀況能夠更符合我們的最終目標。」這種措辭通常會讓人覺得「即使在加息之後，美聯儲仍然認為政策相對寬鬆」。9月加息只是重新校準政策的第一步，而不是一次性的補課。

實際上，應當認清楚，這輪利率上行的核心，是全球正在重新出現資本稀缺。一邊是政府財政擴張，一邊是AI革命帶來的大規模資本開支擴張，用錢的地方很多，而能源衝擊和產業鏈重構卻在推高通脹，所以央行不能放水，甚至還要繼續收緊。 恰逢AI革命帶來的強勁經濟和地緣博弈帶來的政府支出增加以及脫鉤斷鏈導致的成本上升，共同成為了，這次利率上行的動力。

谷歌、Meta、微軟等科技大廠發行天量債券來融資，同時地緣衝突、能源安全、產業鏈安全、 國防等等都需要政府大量財政開支。這解釋了為什麼當前會同時出現高財政赤字、高資本開支、高股市估值。

美國總統特朗普。（Reuters）

在這種資金稀缺階段，高利率會維持一段時間。這次大概率不是孤零零的一次加息，但也不像2022年那樣會演變成連續猛烈緊縮，更可能是一輪幅度有限、走走停停的小加息週期。

這可急壞了美國總統特朗普（Donald Trump）。特朗普在Truth Social平台發文表示，美國的利率應當降至1%或更低，「因為美國擁有世界上的最佳信用」。特朗普表示：「降低美國的利率，而且要快！」

也難怪特朗普著急。美國10年期國債收益率觸及2007年以來最高水準，市場擔憂情緒升溫。但多位業內資深人士指出，真正的風險並非收益率在某一天突破5%，而在於高利率持續時間越長，積累的系統性壓力就越難以化解。大量在2020至2021年以2%至3%利率發行的債務，如今需要以6%至8%的成本滾動續借，這將直接衝擊現金流、資產估值和信用品質。別的都不說，超過40萬億的債務，美國財政今年光利息支出就會高達1萬億。

另外，更值得關注的一個新動向是：沃什還打算縮表？

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

聯儲局最新發了一個公告，將「暫停儲備管理購買」的期限延長至10月中旬。用大白話說就是，在10月中旬之前，不再為了維持銀行體系「充裕準備金」而購買短期國債。央行購買國債是釋放貨幣的，不購買就是不釋放。如果不但不購買，反而賣出了，那就是回收貨幣了，又叫縮表——那個殺傷力就比較大了。

沃什多年來都主張縮表+降息的組合。他本質上是主張小政府、大市場的人。降息是讓市場（企業和居民）擴表，縮表是讓聯邦政府收斂、不干預太多。這種組合對實體經濟的長遠發展特別好，但短期對非生息類資產不好。特別這個當下，聯邦政府急等着花錢，這個時候聯儲局要不要購買國債（擴表）？能坐視不管嗎？他肯定做不到不管，他擔不起那個責任。所以「縮表」尚且不用擔心。