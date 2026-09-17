美媒：習特會期間或同步舉行AI峰會　OpenAI CEO及黃仁勳可能出席

美媒引述消息人士報道，美國主要的科技和AI公司高層預計將於下周前往華盛頓特區，出席中國領導人習近平對白宮進行的國事訪問。而部分特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府官員正考慮在習特峰會期間與這些高層主管會面。



報道指，美國政府官員正在私下討論與AI企業高層主管會面的相關安排，議題將涉及AI的未來及其伴隨的風險。目前尚不清楚特朗普是否會親自參加，但預計習近平不會出席此次會面。

2026年9月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在美國加州舉行的Dreamforce 2026高峰會上發表演講。（Reuters）

消息人士稱，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）與英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）預計將出席特朗普為習近平舉辦的國事晚宴，並可能參加AI峰會。

一位特朗普政府官員表示，「政府與AI前沿實驗室保持着定期聯繫，並將繼續與科技界互動，以鞏固美國在AI領域的領先地位，同時確保美國民眾的安全。」