美國德州墮胎禁令致孕婦失救亡　家屬入稟告檢察長

美國德州一名37歲孕婦因妊娠併發症死亡，其家屬9月15日入稟法院，起訴德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）及多名醫生，指墮胎本可救她一命，質疑德州近乎全面禁止墮胎的法例違憲。



路透社報道，死者沃克（Tierra Walker）當時懷孕20周，2024年12月因子癇前期（preeclampsia）症狀最後一次到醫院求診，兩日後死亡。

美國德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）在新冠疫情期間在州內推行墮胎禁令。（Getty）

子癇前期是可能致命的妊娠併發症，特徵是高血壓，嚴重個案的治療方法通常是立即分娩。

訴訟指沃克符合德州法律下的緊急墮胎資格，但醫生多次拒絕她的請求，只告訴她情況會好轉並讓她回家。

訴訟稱，帕克斯頓及其他州官員「實施了無情的全面墮胎禁令，恐嚇醫生不敢行動，並在德州醫療機構中製造極度恐懼」。

除帕克斯頓外，訴訟亦點名德州醫學委員會、聖安東尼奧德州大學健康科學中心及多名治療沃克的醫生。

醫院拒絕回應，帕克斯頓辦公室及德州醫學委員會暫未回覆。