也門胡塞武裝發布殘骸影片　稱擊落沙特F-15戰機｜有片

伊朗支持的也門胡塞武裝9月16日發布影片，聲稱在也門馬里卜省上空擊落一架沙特F-15戰機。



美媒9月17日報道，胡塞武裝稱，這款美製戰機在馬里卜執行敵對行動時，被本地製造防空導彈擊落。影片可見導彈命中戰機，武裝分子檢視沙漠上的殘骸，舉起印有沙特國旗、編號5539的尾翼。

退役美空軍上校、CNN分析員萊頓（Cedric Leighton）稱，影片中墜機F-15SA尾翼標記與沙特F-15相符。胡塞武裝近期加緊攻打沙特支持的也門政府並擴大控制區；上周奪取紅海一座港口城市，及臨近曼德海峽、充當霍爾木茲海峽備用航道的重要島嶼，利雅德以報復性空襲還擊。

若獲證實，這將是美製F-15遭敵火擊落的第二例。戰事初期一架美軍F-15曾被伊朗擊落，美方救援期間損失多架機；另有三架美軍F-15早段遭科威特誤擊墜毀。