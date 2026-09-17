Taylor Swift老公中招 Travis Kelce成龐氏騙局苦主 主謀囚11年
撰文：韓學敏
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美國流行音樂天后Taylor Swift（泰勒絲）的老公、美式足球球星Travis Kelce被點名為龐氏騙局受害人。美國法庭正審理一宗涉款超過3,500萬美元（約2.73億港元）的龐氏騙局案件，據密蘇里州聯邦檢察官說，Travis Kelce是受害人之一。
英國《衛報》9月16日報道，檢察官周二（9月15日）在庭上提及Travis Kelce之名，但未有透露更多詳情，投資時間與受騙金額未明。
在法庭上，38歲主謀Siddharth Jawahar被判囚11年。檢方他今年1月在聖路易斯法院承認三項電匯欺詐罪，另被判須賠償3,135萬美元（約2.45億港元）。
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據檢方指，Siddharth Jawahar經營德州Swiftarc Capital LLC，2015年起吸納投資，將資金盡數投放於單一項目，失利後卻隱瞞損失，並以新投資者的資金償還舊客，然後用公款過奢華生活。他共騙得逾3,500萬美元，2016至2023年只實際投資約1,000萬美元（約7,800萬港元）。
報道指，數名運動員被指曾投資有關公司，Travis Kelce未必是唯一受牽連運動員，《福布斯》（Forbes）2021年點名NBA球員Gary Harris、Tim Hardaway Jr及Mason Plumlee曾投資。
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